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Dikkat! 458 asker her yerde aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karıştığı tespit edilen firari 458 eski asker, emniyet birimlerince her yerde aranıyor.

Dikkat! 458 asker her yerde aranıyor

Örgütün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından hakkında soruşturmalar başlatılan, davalar açılan FETÖ üyesi ve darbeci askerlerin büyük çoğunluğu ele geçirildi. Buna karşın örgüt mensubiyeti olduğu ya da darbe girişimine karıştığı tespit edilen bu askerlerin tamamı yakalanamadı.

Örgüt üyesi ya da darbeci 458 askeri personelin hala kaçak durumda bulunduğu öğrenildi. Görevlerinden de uzaklaştırılan bu kişilerden 6'sının general-amiral olduğu tespit edildi.

EN ÖNEMLİ İSİM: MUSTAFA ZEKİ UĞURLU

Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Uğurlu, darbe girişiminden önce gözaltı kararı çıkarılmış olmasına rağmen NATO görevi kapsamında yurt dışındayken Türkiye'ye dönmemişti. Firari askerlerden bazıları örgütle irtibatları tespit edildiği için yurda dönmüyor, bazıları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıyor, bazıları da yurt içinde firari hallerini devam ettiriyor.

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ASKERLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 220, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 140, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 98 asker, FETÖ ve darbe girişimi suçlusu olarak hala firari durumda görünüyor. Güvenlik güçlerinin darbeyle alakalı ya da örgüt mensubiyeti olan kaçak askerleri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ TSK asker Mustafa Zeki Uğurlu

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