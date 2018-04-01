Dikkat Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından çocukların dikkat dağınıklığını önleyen ‘Dikkat Atölyesi’nde yeni dönem başvuruları başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından çocukların dikkat dağınıklığı önleyen ve odaklanma sorunlarına çözüm bulan ‘Dikkat Atölyesi’nde yeni dönem başvuruları başlıyor. 2 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan başvurular hakkında bilgi veren Aile ve Çocuk Şube Müdürü Murat Kıroğlu, yeni dönemde Akyazı, Geyve ve Sapanca SGM’de de eğitimlerin başlayacağını belirtti.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Dikkat Atölyesi, çocukların dikkat sürelerinin uzaması, dikkat kalitesinin arttırılması, algılarının gelişmesi, konsantrasyonun artması, zeka gelişimi, eksik olan yeteneklerinin tamamlanması, özgüven ve sorumluluk bilincinin oluşturulması gibi bir çok gelişim faktörünü içermektedir. Öğrencilerimizin dikkat sorunlarına doğru çözümler üretme bilinciyle hayata geçirilen projemizi yaygınlaştırarak ilimizin her yerindeki çocuklarımızın yararlanması için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla yeni kayıt döneminde Adapazarı SGM ile birlikte Geyve, Sapanca, Akyazı SGM’de de ailelerin hizmetine açacağız” dedi.

Kıroğlu, “Çocuğunda dikkat sorunu olduğunu düşünen tüm velilerimiz çocuklarını Dikkat Atölyesine kayıt ettirebilirler. Kayıt tarihlerimiz 2 Nisan Pazartesi ve 11 Nisan Çarşamba tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt için Adapazarı, Geyve, Sapanca, Akyazı ilçe Sosyal Gelişim Merkezlerine başvuru yapabilecekler. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız irtibat Adapazarı SGM için 444 40 54 (3787-3788), Akyazı SGM 418 18 36, Geyve SGM için 517 10 06-07 ve Sapanca SGM 582 54 01 nolu hatları arayabilirler” diye konuştu.