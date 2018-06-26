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Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Vatandaşların korkulu rüyalarından olan 'Sarı Kız' adıyla bilinen et yiyen örümcek, Bilecik'te ilk defa görüldü. Örümcek inceleme altına alındı.

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

Halk arasında sarı kız adıyla bilinen eklem bacaklı örümcek, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor.

Diğer örümcek türlerinden farklı olan ve Bilecik'te ilk defa görülen 'Sarı Kız' için önlemler alındı. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir kavanoz içinde muhafaza edilen örümcek; böcek, sinek ve et ile besleniyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barınağımızda 'sarı Ömer' veya 'sarı kız' denen örümceği bulduk. Bu örümcek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta. Ayrıca Irak, İran tarafında çöllerde yaşayan bir örümcek. Bu örümcek ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat orayı çürütüp et yeme özellikleri mevcut. Etle beslenen bir hayvan, etçil bir hayvan" dedi.

Avcı, böceğin kente kamyon veya tırların üzerinde geldiğini tahmin ettiklerini anlatarak, "Örümcek, ilimizin İstanbul, Ankara, Antalya yolu üzerinde olduğumuz için muhtemelen onlardan tırların üstünde geldi. Vatandaşlarımızın da gördüğü zaman bize haber vermeleri, bilgi vermeleri iyi olur. İlaçlama çalışmalarımızı da ilimizde başlattık. Bu örümceği ilimizde ilk defa görüyoruz. Buralarda gözükmeyen bir tür. Örümceği üniversiteye vereceğiz. Üniversitede çalışmalarını, incelemelerini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

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Bilecik böcek sarı kız Örümcek

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