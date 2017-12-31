Dikkat! İstanbul’da bugün bu yollar kapalı olacak

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri konul. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.

AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 - 01:00 - 01:30 - 02:00

KAZLIÇEŞME: 00:30 - 01:00 - 01:30 - 02:00

METROBÜS

İstanbul genelinde faliyet gösteren en önemli ulaşım olanaklarından biri olan Metrobüsler zaten sabaha kadar sefer saati düşürülerek hizmet vermektedir. Yılbaşı gecesinde de metrobüs seferleri yine normal gününde olduğu gibi sabaha kadar devam edecektir.

METROLAR

İstanbul'da metrobüs seferleri zaten sabaha kadar devam ediyor. Ancak raylı sistemde son sefer saati 00.00'a kadar yapılıyordu. Yeni yıl için bu sefer saati süresinin uzatılıp uzatılmadığı henüz belli değil ancak önceki yıllarda yapılan açıklamalar düşünüldüğünde 2018 için de sefer sürelerinin uzatılması muhtemel. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

İETT'DEN YILBAŞINA ÖZEL EK SEFELER

1 Ocak 2018 Pazartesi günü Pazar sefer tarifesi uygulanacaktır. 31 Aralık 2017'yi, 1 Ocak 2018'e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;