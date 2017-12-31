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Dikkat! İstanbul’da bugün bu yollar kapalı olacak

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 03:56 | Son Güncelleme 31 dakika önce

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle 31 Aralık Pazar (bugün) günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Öte yandan İETT bazı hatlara ek seferler koydu. Marmaray'ın saatleri uzatıldı.

Dikkat! İstanbul’da bugün bu yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada ‘yılbaşı tedbirleri’ kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy’e ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığı bildirildi.

BU SABAH SAAT 8'DEN 1 OCAK'A KADAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya şöyle:

"İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2017 Pazar saat 08.00'den 01.01.2018 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Kamyon, TIR, Beton Mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

4 İLÇEYE ÇIKAN YOLLAR KAPALI

Emniyet’ten yapılan ikinci açıklamada ise dört ilçenin araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri konul. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.

AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 - 01:00 - 01:30 - 02:00

KAZLIÇEŞME: 00:30 - 01:00 - 01:30 - 02:00

METROBÜS

İstanbul genelinde faliyet gösteren en önemli ulaşım olanaklarından biri olan Metrobüsler zaten sabaha kadar sefer saati düşürülerek hizmet vermektedir. Yılbaşı gecesinde de metrobüs seferleri yine normal gününde olduğu gibi sabaha kadar devam edecektir.

METROLAR

İstanbul'da metrobüs seferleri zaten sabaha kadar devam ediyor. Ancak raylı sistemde son sefer saati 00.00'a kadar yapılıyordu. Yeni yıl için bu sefer saati süresinin uzatılıp uzatılmadığı henüz belli değil ancak önceki yıllarda yapılan açıklamalar düşünüldüğünde 2018 için de sefer sürelerinin uzatılması muhtemel. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

İETT'DEN YILBAŞINA ÖZEL EK SEFELER

1 Ocak 2018 Pazartesi günü Pazar sefer tarifesi uygulanacaktır. 31 Aralık 2017'yi, 1 Ocak 2018'e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;

34G BEYLİKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME

15F KADIKÖY – BEYKOZ

130A KADIKÖY – TUZLA

19Z KADIKÖY – ZÜMRÜTEVLER

17 KADIKÖY – PENDİK

222 KADIKÖY – PENDİK

E-10 KADIKÖY – S. GÖKÇEN HAVAALANI

11ÜS SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR

15 BEYKOZ – ÜSKÜDAR

122C MECİDİYEKÖY – TEPEÜSTÜ

121A MECİDİYEKÖY – BEYKOZ

76D BAHÇEŞEHİR – TAKSİM

89C BAŞAKŞEHİR – TAKSİM

55T G.OSMANPAŞA – TAKSİM

25G SARIYER – TAKSİM

40 RUMELİFENERİ – TAKSİM

E-3 4. LEVENT - S. GÖKÇEN HAVAALANI

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