Dikkat! İstanbul’da bugün bu yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada ‘yılbaşı tedbirleri’ kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy’e ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığı bildirildi.
BU SABAH SAAT 8'DEN 1 OCAK'A KADAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya şöyle:
"İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2017 Pazar saat 08.00'den 01.01.2018 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Kamyon, TIR, Beton Mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
4 İLÇEYE ÇIKAN YOLLAR KAPALI
Emniyet’ten yapılan ikinci açıklamada ise dört ilçenin araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.
MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ
Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri konul. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.
AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 - 01:00 - 01:30 - 02:00
KAZLIÇEŞME: 00:30 - 01:00 - 01:30 - 02:00
METROBÜS
İstanbul genelinde faliyet gösteren en önemli ulaşım olanaklarından biri olan Metrobüsler zaten sabaha kadar sefer saati düşürülerek hizmet vermektedir. Yılbaşı gecesinde de metrobüs seferleri yine normal gününde olduğu gibi sabaha kadar devam edecektir.
METROLAR
İstanbul'da metrobüs seferleri zaten sabaha kadar devam ediyor. Ancak raylı sistemde son sefer saati 00.00'a kadar yapılıyordu. Yeni yıl için bu sefer saati süresinin uzatılıp uzatılmadığı henüz belli değil ancak önceki yıllarda yapılan açıklamalar düşünüldüğünde 2018 için de sefer sürelerinin uzatılması muhtemel. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
İETT'DEN YILBAŞINA ÖZEL EK SEFELER
1 Ocak 2018 Pazartesi günü Pazar sefer tarifesi uygulanacaktır. 31 Aralık 2017'yi, 1 Ocak 2018'e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;
34G BEYLİKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME
15F KADIKÖY – BEYKOZ
130A KADIKÖY – TUZLA
19Z KADIKÖY – ZÜMRÜTEVLER
17 KADIKÖY – PENDİK
222 KADIKÖY – PENDİK
E-10 KADIKÖY – S. GÖKÇEN HAVAALANI
11ÜS SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR
15 BEYKOZ – ÜSKÜDAR
122C MECİDİYEKÖY – TEPEÜSTÜ
121A MECİDİYEKÖY – BEYKOZ
76D BAHÇEŞEHİR – TAKSİM
89C BAŞAKŞEHİR – TAKSİM
55T G.OSMANPAŞA – TAKSİM
25G SARIYER – TAKSİM
40 RUMELİFENERİ – TAKSİM
E-3 4. LEVENT - S. GÖKÇEN HAVAALANI
Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü
Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu
Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi
Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum