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Dikkat! İstanbullulara kritik uyarı: Bir gün kaldı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul için kritik kuvvetli yağmur uyarısı yapılmıştı ve beklenen hadiseye son bir gün kaldı. Daha önce de etkisi gösteren kuvvetli yağmur 8 Mart Perşembe günü tekrardan İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul için hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin ile yarın (Perşembe) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece tahmin ediliyor.

Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Kar bitti şimdi yağmur belası çıktı başımıza allaha lanetler olsun
Allah nederse o olur !
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