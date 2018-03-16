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Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Yapılan ölçümler, ülkemizin kuzey batı kesimlerinde asit yağışlarının daha sıklıkla yaşandığını gösteriyor. Yıllık düşen yağışın yüzde 33'ünün pH değeri 5'in altında yani asit yağmurları sınıfına giriyor" dedi.

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Genel Müdür Güneş, yaptığı açıklamada, asit yağmurları, sınır ötesi kirlilik konusunda çalışmalar yaptıklarını ve ilk kez 1999'da Ankara Çamkoru'da yağmur suyu örneği toplama sistemi kurduklarını söyledi. Hava sistemlerinin Türkiye'ye giriş noktalarına, yağış örneklem noktaları kurduklarını aktaran Güneş, Amasra, Antalya, Balıkesir, Çatalca, İzmir, Marmaris, Hatay, Trabzon, Yatağan, Çamkoru merkezlerinde birer otomatik yağış toplama cihazı bulunduğunu, bu istasyonların yer seçimi yapılırken, yerel kirlilikten etkilenmeyecek noktaların özellikle tercih edildiğini vurguladı.

"ETKİSİZLEŞTİRME SAĞLIYOR"

Otomatik yağış toplama istasyonlarından alınan yağmur örneklerinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında titizlikle analiz edildiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Yağmur suyu örneklerinde elektriksel iletkenlik, asitlik, iyon ve metal analizleri yapıyoruz. Yapılan ölçümler, ülkemizin kuzey batı kesimlerinde asit yağışlarının daha sıklıkla yaşandığını gösteriyor. Yıllık düşen yağışın yüzde 33'ünün pH değeri 5'in altında yani asit yağmurları sınıfına giriyor. Ama yurdumuz topraklarının alkali olması nedeniyle atmosfere karışan iyonlar, asit kökleri ile birleşerek nötralizasyon yani etkisizleştirme sağlıyor ve asit yağmurlarının olası etkilerini azaltıyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde ise toprak yapısı kalsiyumca zengin olduğundan, yağmur sularında nitrat ve sülfat iyonları bulunsa da asit yağmurlarına daha az rastlanıyor."

Genel Müdür Güneş, asit yağmurlarının genel olarak sonbahar sonları, kış ve ilkbahar başlarında görüldüğünü aktardı.

"ASİT YAĞMURLARI TÜM CANLILARI ETKİLİYOR"

Asit yağmurlarının etkileri hakkında da bilgi veren Güneş, "Asit yağmurları ve hava kirliliğinin tüm canlılar üzerindeki etkisi biliniyor. pH değeri düşük yani asitli yağmur suyunun tarihi binalar ve hatta otomobil boyaları üzerinde de aşındırma etkisi olduğunu biliyoruz." dedi. Yağmur sularının içerdiği anyon veya katyonlara göre asit ya da alkali özellik taşıdıklarına dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

"Asitlik durumunu ölçen pH değeri sınıflaması, 1 ila 14 arasında yer alır ve nötr bir sıvının pH değeri 7'dir. Yağmur sularının pH değeri 5,6 ise asit yağmurundan bahsedilir. Bu değer 5'in altına inmeye başladığı durumlarda ise artık ciddi olarak asit yağmurlarından ve tehlikelerinden söz edilmeye başlanır. Asit yağmurları ve hava kirliliği konusunda hemen her ülke tarafından çalışmalar yapılıyor. Çünkü atmosfere verilen salımlar, atmosferik dolaşım yüzünden ülke sınırlarını aşarak, etkisini başka bölgelerde de gösterebiliyor. Türkiye'nin de atmosferik taşınım ile asit yağmurlarının etkisi altında olduğu söyleyebiliriz. Orta Avrupa ve Rusya üzerinden gelen hava sistemlerinin etkisiyle asit yağmurlarının özellikle yurdun kuzey batı kesimlerinde daha görülür olduğu belirlendi. Ülkemizdeki atmosfer kirliliğinin kaynağı genel atmosfer kirliliğidir. Bir başka deyişle sanayileşmiş ülkelerin atmosfere verdikleri emisyon salımlarının, bir şekilde sirkülasyonla ülkemiz üzerinde de etkisini göstermesidir."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji asit yağmuru hava durumu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Başımıza taş yağacak taşşşşşşşşş daha akıllanmadınız verin oyunuzu akp ye görün gününüzü
orman ağaç fıdan şart yuksek bına lar kondurup yeşil alanllar yok edılırse asıtte yağar çamurda
@ttutal AYNEN DOĞRU
OH OLSUN DAHA DURUN BU GÜNLER İYİ GÜNLER BEN MÜSLÜMANIM DİYECEN FOSUR FOSUR 11-12 YAŞINDAKİ OĞLUN KIZIN SİGARA İÇECEK ALKOL İÇECEK ZİNA EDECEK PİKNİĞE GİDERİM ÇÖPÜMÜ PİSLİĞİMİ ORAYA BIRAKIRIM YOLLAR CADDELER PLASTİK ÇÖPLÜĞÜNDEN GEÇİLMİYOR AKARSULAR PİSLİK İÇİN DE DENİZLER PİSLİK İÇİNDE YETMİYOR BİR DE MANEVİ PİSLİK İÇİNDEYİZ SAYGI SEVGİ SELAM BÜYÜK KÜÇÜK SEVİYE YOK NE OLACAK TI Kİ YÜCE YARADAN GÜNCELLEMESİ HER DÖNEMDE KENDİLİĞİNDEN YAPILAN İSLAMIN ANA KAYNAĞINDA KURANI KERİMDE SİZ YAŞAMAZSANIZ SİZİ YOK EDER YAŞAYAN BİR TOPLUM İNSAN YARATIRIM DEMİYOR MU O TEK KAYNAK VAHİY KİTABINDA GÜNCEL OLAN
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