HABER

Diktiği Amazon kadın savaşçısı kıyafetleri ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'da ziraat yüksek mühendisi Asuman Kanca (41), evinin bir odasında kurduğu atölyesinde Terme İlçesi Gölyazı bölgesinde yaşadıkları rivayet edilen Amazon kadın savaşçılar ile ilgili kostümler tasarlamaya başladı.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da ziraat yüksek mühendisi Asuman Kanca (41), evinin bir odasında kurduğu atölyesinde Terme İlçesi Gölyazı bölgesinde yaşadıkları rivayet edilen Amazon kadın savaşçılar ile ilgili kostümler tasarlamaya başladı. Kanca'nın hazırladığı günlük kıyafetler, kısa sürede ilgi gördü. Samsun'da yaşayan ziraat yüksek mühendisi 1 çocuk annesi Asuman Kanca, yaklaşık 10 yıl özel sektörde mesleğini yaptıktan sonra çocukluk hayali olan moda tasarımı konusunda eğitim almaya karar verdi. Kanca, İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gördükten sonra kıyafet tasarımı yapıp dikmeye başladı. Bu sırada 'Girişimcilikte önce kadın' projesi kapsamında tasarımlarını internet ortamında bir sanal mağaza üzerinden sattı. Aynı proje kapsamında moda ve giysi alanında Türkiye ikincisi oldu. Ardından evinin bir köşesini atölye haline dönüştürüp üretim yapan Kanca, Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşadıkları rivayet edilen Amazon kadın savaşçılardan esinlenip kıyafetler ve kostümler tasarladı. Amazonlarla ilgili hazırladığı kıyafetlerin çok ilgi gördüğünü söyleyen Kanca, "Çocukluk hayalimi hobi olarak yapmaya başladım. Bir proje kapsamında ürünlerimi sanal mağazada satmaya başladım. Aynı proje kapsamında 10 bin kadın arasından ikinci oldum. Üreten bir kadın haline dönüşmüş oldum. Gelinen noktada çocukluk hayalim de gerçekleşmiş oldu. Ben de varım diyorum üretimde. Şimdi yeni bir çalışma olarak Amazon kadın savaşçılarla ilgili bir çalışma yapıyorum. Amazon kadınları ile ilgili hem kostümler tasarlıyorum, hem de onlardan esinlenip güncel kıyafetlere uyarlamalar yapıyorum. Onların kullandığını, oklar, zırhlar çok ilgimi çekiyor. Deri, güderi kullanıyorum. Amazon kadın savaşçılar ile ilgili kıyafetler kısa sürede ilgi çekti. Aslında her kadın bir Amazon savaşçısı. Hepimiz bir mücadele veriyoruz. İlerleyen aşamada bir koleksiyon yapmayı ve defile düzenlemeyi amaçlıyorum" dedi. İş kurmak isteyen kadınlara tavsiyelerde de bulunan Kanca, "Muhakkak sevdikleri, zevk aldıkları işi yapsınlar. Sonrasında başarı zaten geliyor. Benim girişim hikayem, kazanım hikayesine dönüştü. Sevdiğiniz şeyi yapın, hayat size şanslar sunuyor. Cesaretinizi toplayıp başlayın" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.