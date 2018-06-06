'Dil koparma' polemiği! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Ahmet Çetin birbirine girdi

Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin'in, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü.

'HADDİNİ BİLSİN' SÖZÜ ÇILDIRTTI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün Kırkpınar'la ilgili düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullanarak kendisine "FETÖ'cü" dediği iddia edilen işadamı Ahmet Çetin'e yönelik, "Ne ihaleye girecek ağa adaylarını ne de beni FETÖ'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin" dedi.

'KİM KİMİN DİLİNİ KOPARIYOR GÖRELİM'

Bugün yeniden basın toplantısı düzenleyen işadamı Ahmet Çetin, Gürkan'ın sözlerine tepki göstererek, "Makamından çıksın gelsin, er meydanına çıkalım. Kim kimin dilini kopartıyor görelim" diyerek tartışmayı sürdürdü.

Alışveriş merkezindeki sahibi olduğu restoranda konuşan işadamı Ahmet Çetin, 15 Temmuz tarihinde Kırkpınar Güreşleri'nin yapılmaması isteğini yinelerken şunları söyledi: "Ben '15 Temmuz'da yapmayalım' diyorum, ama birileri bana hakaret ediyor. Hiçbir zaman, hiçbir makamı karşımda güç olarak görmedim. Çünkü o benim devletimin koyduğu bir makamdır. O makama hiçbir zaman saygısızlık yapma şansım zaten yoktur. Birileri havlarsa 'Sus' diyeceksin, ama makama değil, kişiye. İnsanları çok seviyorum, sayın başkanımı çok seviyorum, makamını çok seviyorum, saygı duyuyorum çünkü o benim burada belediye başkanım, asla şahsına 'Sen şusun' demedim. Çünkü öyle olmadığını ben de biliyorum. O da bir ulusçudur, o da bir milliyetçidir. Ama '15 Temmuz'da kim davul çaldırırsa, zurna öttürürse, kim halay çekerse odur hain' diyorum. Matem olan yerde siz davul-zurna çalamazsınız. Daha önce birileri yaptıysa, yanlış yapmış. Daha önce başkası yanlış yaptı diye ben de mi yanlış yapacağım."