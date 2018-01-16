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Dilek Özçelik'in babasından sitem

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 03:23 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, "dilenci değilim" diyerek geri çeviren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Özçelik'in (27) babası Nevzat Özçelik konuştu. Kızının birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ve onunla gurur duyduğunu dile getiren baba Özçelik, 'Şimdi arayan soran çok oluyor... Şimdiye kadar neredeydiler' diyerek sitem etti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde ailesi ve akrabanın yer aldığı 3 katlı apartmanda oturan lenf kanseri hastası Dilek Özçelik yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Onkoloji Hastanesi'nde önceki gün 'solunum yetmezliği' nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir lenf kanseri hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulan ve annesinin yanında kaldığı Dilek Özçelik'in ölümü Büyükyoncalı Mahallesi'nde büyük üzüntüyle karşılandı. Önceki gün Ankara'dan ailesinin yaşadığı mahalleye getirilen genç kızın cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi.

"SAĞLIĞI EL VERSEYDİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLACAKTI"

Ailesi evde taziyeleri kabul ederken, baba Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek ölümüne herkesin çok üzüldüğünü söyledi. Dilek Özçelik'in Edirne'de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'a karşı sergilediği tutum nedeniyle birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ifade eden baba Özçelik, "Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara'daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, bizde zaman zaman ziyaretine gidiyorduk.

"ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİLER"

Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?" dedi.

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

O SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Dilek Özçelik’in bu sözleri Türkiye’nin o dönem bir numaralı gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek’in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı.

(DHA)

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kanser Tekirdağ Edirne Erdoğan Bayraktar dilek özçelik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ah Türkiye ah ! Mekanın cennet olsun iyi yürekli ''Dilek Özçelik'' ! Ve vicdana gel artık Türkiye , gel ki ; bir İNSANımız daha göz göre göre yitmesin!
Mekanın cennet olsun inşallah
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