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Dilek Yarımadası Milli Parkı'na tatilci ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'na, yaz sezonunda 600 binden fazla ziyaretçi geldi.

Taylan YILDIRIM/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'na, yaz sezonunda 600 binden fazla ziyaretçi geldi. Yeşille mavinin iç içe geçtiği milli parkta tatilciler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Kuşadası sakinleri, serinlemek için Türkiye'nin en önemli doğal miraslarlarından olan, yeşille mavinin birleştiği Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı tercih ediyor. Haftanın her günü erken saatlerden itibaren milli parka gelen tatilciler, koylarda denize girip, serinleyerek, hemen yanındaki ormanlıkta ise piknik yapma imkanı buluyor. Milli parka akın eden yerli- yabancı turistler, günübirlik ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin hem de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor. Milli parka ilginin en fazla olduğu hafta sonlarında ise 2 bin 500 sürücüden fazlasının araçlarıyla içeri girmesine izin verilmiyor. SEZONDA ZİYARETÇİ SAYISI 600 BİNİ AŞTI Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı bu yıl yaz sezonunda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Mavi ile yeşilin birleştiği milli park, ormanla bütünleşen koyları, doğal botanik bahçesi olması, yırtıcı kuşları, vahşi hayvanları ve su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerine doğa güzelliği sunuyor. Yaklaşık 28 bin hektar alana sahip milli park; endemik bitki türleri, kanyon ve yürüyüş parkuru ile yırtıcı kuşlar, Akdeniz foku, alageyik, tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanları da bünyesinde barındırıyor. Koylarının ormanla iç içe olması dolayısıyla 'maviyle yeşilin birleştiği yer' olarak nitelendirilen park, özellikle yaz aylarında denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekne turu yapmak isteyen bazı kişiler de kıyı boyunca milli parkın güzelliklerini görme imkanı buluyor. Özel yatlarıyla kıyıya gelen bazı turistler ise berrak suda yüzmeyi tercih ediyor. Milli park, Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin bir arada görüldüğü 'doğa müzesi' olarak da adlandırılıyor.

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