Dilenciler bu kez kazanamadı

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri düzenledikleri dilenci operasyonunu cuma namazı öncesi gerçekleştirince, dilenciler amaçlarına ulaşamadan ekipler tarafından alınıp, Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma günü cami önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Cami önlerinde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda dilenciler amaçlarına ulaşamadan ekipler tarafından alınıp, Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Cuma namazı öncesi henüz para toplamaya başlamadan yakalanan dilencilerin üzerinden az miktarda para çıktı. Erken toplanan dilenciler, "Daha para toplayamamıştık" diyerek zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Dilencilerin duygu sömürüsü yapabilmek için küçük çocukları ve bebekleri kullanmaları dikkat çekti.

Sivas Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi Müdürü Murat Ötken yaptığı açıklamada, "Genelde doğu tarafından geliyorlar. Bu gelen insanlar genelde hep aynı simalar. Toplu şekilde geliyorlar. Toplu vaziyette bir otel kiralıyorlar ve şehrin muhtelif yerlerinde dilenerek, insanlara duygu sömürüsü yaparak bir takım yardımlar topluyorlar. Belli bir zaman sonra bu şehirden gidiyorlar ve aynı şekilde başka bir şehirde dilenmeye devam ediyorlar. Dilenen insanların üzerlerinden gerçekten abartılı rakamlar çıkıyor. Bir insanın üzerinden belki bir memurun maaşı üzerinde miktarlarda para çıkmakta. Eğer bir dilencinin üzerinden 3 bin lira 4 bin lira para çıkıyorsa normal çalışan insanın gelirinin üstünde. Neredeyse bu geliri bulamayanlar var. Bu da bizleri ciddi manada rahatsız ediyor. Halkımıza şunu söylemek istiyoruz ki asla dilencilere para vermeyin çünkü insanlar mağdursa biz onlara Sivas Belediyesi olarak yardımcı oluyoruz. Bu insanlar asla mağdur insanlar değil. Sadece görüntüleri mağdur. Halkımız şunlara itibar etmezse ancak bu dilenciliğin önüne bu şekilde geçilir" dedi.