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Dilenciler kaç para topluyor? Dilenerek 2 saatte 645 lira topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 07:50 | Son Güncelleme

Silivri’de vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para toplayan 2 kişi gözaltına alındı.

Dilenciler kaç para topluyor? Dilenerek 2 saatte 645 lira topladılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Huzur Ekibi, kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan iki kişinin, hasta arkadaşları bulunduğunu gerekçesiyle iş yerlerinden para topladığını belirledi.

İKİ SAATTE 645 LİRA!

Ekiplerce yakalanan ve emniyete götürülen iki kişiye, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesinden idari işlem uygulandı. Yalan söyleyerek vatandaşların manevi duygularını istismar eden şüphelilerin iki saatte 645 lira topladığı tespit edildi.

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