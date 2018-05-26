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Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

Ramazan'ı fırsat bilerek vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilerin sayısında patlama yaşandı. Türkiye genelinde ise zabıtalar bu kişilere karşı sürekli denetimler uyguluyor. Giresun'da sadece iftar sonrası dilenen bir kadının üstünden 285 TL çıktı.

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla her geçen gün sayıları artan dilencilere yönelik iftar sonrası operasyon düzenledi.

9 DİLENCİYE BİN 116 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, cami önleri, kavşak, kaldırım ve esnafları gezerek dilenen 9 şüpheliye işlem yaptı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilenciler, kayıt altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından kabahatler kanunu uygulanan dilencilere kişi başı 124 lira para cezası uygulandı. Dilendikleri paralar ise sayımı yapıldıktan sonra el konuldu.

İFTAR SONRASI 285 TL TOPLAMIŞ

Dilencilik yaptığı iddiasıyla polisler tarafından bir iş yerinden alınarak zabıta müdürlüğüne getirilen 58 yaşında ki S.Ç isimli yaşlı kadın ise çantasını vermek istemedi. Yaşlı kadının çantasında yapılan inceleme sonrası 285 TL bozuk para bulundu.

DİLENCİDEN ALINAN PARALARA NE OLUYOR?

Dilencinin üzerinden çıkan paralara el konulup, tutanak tutuluyor. Daha sonra mülki amir veya belediye encümeni tarafından el konulan paranın kamuya geçirilmesine karar veriliyor.

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

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Ramazan dilenci Hasılat giresun

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