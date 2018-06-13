HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 11:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da dilencilik yaparak kazandıkları para ile satmak için 100 bin lira değerinde 220 gram kokain alarak memleketi Konya'ya gelen Serkan D. (38), eşi ve iki çocuğu, otogarda gözaltına alındı. Serkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ve çocukları serbest bırakıldı.

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da dilencilik yapan bir ailenin Konya'ya kokain getirip satacakları bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Serkan D. ile ailesini teknik ve fiziki takibe aldı.

KIZININ ÇANTASINDAN ÇIKTI

Eşi Arzu D., (39) oğlu F.D. ve kızı K.D. ile Konya'da gelen Serkan D., polis tarafından dün otogarda gözaltına alındı.

Yapılan aramada K.D.'nin çantasında 100 bin lira değerinde 220 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kokaini dilencilikten kazandıkları parayla satın aldığı belirlendi. Kızının çantasında bulunan kokainin kendisine ait olduğunu belirten Serkan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi ve çocukları ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gittiŞule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti
Silopi’de işadamları, yoksulların borç defterini kapattıSilopi’de işadamları, yoksulların borç defterini kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilenci istanbul uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 1 yorum
mis gibi mesleğin varmış niye gayrımeşru işlere giriyon..şu her "Allah" diyene her şeyini veren enayisi bol memlekette gül gibi bir ramazan da 100 bin kazanmışsın aç gözlülük yapıyon.
Diğer Haberler
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

İkna edemeyince öldürdü!

İkna edemeyince öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.