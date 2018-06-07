Dilenerek 2 saatte 645 lira topladılar

İSTANBUL (AA) - Silivri'de vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para toplayan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Huzur Ekibi, kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan iki kişinin, hasta arkadaşları bulunduğunu gerekçesiyle iş yerlerinden para topladığını belirledi.

Ekiplerce yakalanan ve emniyete götürülen iki kişiye, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden idari işlem uygulandı.

Yalan söyleyerek vatandaşların manevi duygularını istismar eden şüphelilerin iki saatte 645 lira topladığı tespit edildi.

