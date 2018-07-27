HABER

"Dili bir ayete dahi dönmeyenler, gençleri yanlış din algısına çekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 23:13 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Bakıyorsunuz bazen dili bir ayete dahi dönmeyenler, dergileriyle, yayınlarıyla, televizyonlarıyla yüce dinimizi istismar ederek milletimizin çocuklarını ve gençlerini öyle bir yanlış din algısına doğru çekiyorlar ki onlara bağlı olanların sayılarını duyunca şaşırıp kalıyorsunuz" - "Beklemeyelim camimize bir genç gelsin de onu okutayım, biz gidelim kapıları çalalım. Kahvehaneleri kıraathane haline getirelim. Milletimizin aydınlanması, okuma alışkanlığını geliştirmeleri için bu tür küçük dokunuşlara ihtiyaç var"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bakıyorsunuz bazen dili bir ayete dahi dönmeyenler, dergileriyle, yayınlarıyla, televizyonlarıyla yüce dinimizi istismar ederek milletimizin çocuklarını ve gençlerini öyle bir yanlış din algısına doğru çekiyorlar ki onlara bağlı olanların sayılarını duyunca şaşırıp kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Rize'de din görevlileri ile bir araya geldi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, din görevlilerinden daha çok çocuğa ve gence ulaşmak için gayret göstermelerini istedi.

"Camiye bir genç gelsin de onu okutayım" diye beklememek gerektiğine işaret eden Erbaş, din görevlilerinin gidip kapıları çalmasını, kahvehaneleri kıraathane haline getirmesini istedi. Erbaş, "Milletimizin aydınlanması, okuma alışkanlığını geliştirmeleri için bu tür küçük dokunuşlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

- "Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz"

Türkiye genelinde din istismarıyla mücadele kapsamında Diyanet'in yaptığı çalışmalara değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yüce dinimizin istismarına engel olmaya çalışıyoruz. Eğer biz engel olmazsak, biz sahih dini bilgiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi donatmazsak onlara öyle yanlış bir din algısı ile yaklaşanlar oluyor ki belli bir zaman sonra etkimiz de kalmıyor.

Bakıyorsunuz bazen dili bir ayete dahi dönmeyenler, dergileriyle, yayınlarıyla, televizyonlarıyla yüce dinimizi istismar ederek milletimizin çocuklarını ve gençlerini öyle bir yanlış din algısına doğru çekiyorlar ki onlara bağlı olanların sayılarını duyunca şaşırıp kalıyorsunuz."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın "Rabb'inin yoluna hikmetle davet et." diye buyurduğuna dikkat çekerek, bütün çocukların, gençlerin hayatlarını Kur'an ile aydınlatmanın Diyanet camiasının vazifesi olduğunu kaydetti.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü İsmail Yalçın ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Kocaeli'yi sağanak vurdu, mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı (4) - YenidenKocaeli'yi sağanak vurdu, mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı (4) - Yeniden
Antalya'da 'Kanlı Ay Tutulması'Antalya'da 'Kanlı Ay Tutulması'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
din istismarıyla mücadele Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Rize

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.