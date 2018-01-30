Dilipak: 15 Temmuz planlandığı gibi olsaydı, TSK, PYD'nin yerini alacaktı

Dilipak'ın "Farklı bir 15 Temmuz senaryosu" başlığıyla (30 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

15 Temmuz’a bir de şu açıdan bakın. O gün yaşananlarla ilgili gerçek bildiğimiz birçok şey gerçek değil.

Kesin olan bir şey var: Evdeki hesap çarşıya uymadı.

Darbe planlandığı gibi olsaydı, bombalama olmayacaktı. Darbenin başarılamaması diye bir ihtimal sözkonusu değildi. Erdoğan yakalanmış ve sabaha kadar birçok kişi gözaltına alınmış olacaktı.

Gün doğduktan sonra darbeye karşı ikinci bir kanat çıkacak ve darbecilerin görevi sivillere devretmesini isteyeceklerdi. Darbeciler zaten “Yurtta sulh” için yola çıkmışlardı. Görüşmeler başlayacak ve sonunda darbeci subaylar, darbecilerin yargılanmaması şartı ile görevi bir milli mutabakat hükümetine devretmeyi kabul edeceklerdi.

Bir diğer şart, Erdoğan ve işbirlikçileri, darbeye sebeb olanlar yargılanacak, bazı siyasiler hakkında oluşturulacak dosyalar ise Uluslararası Ceza Mahkemesine intikal ettirilecekti.

Bu arada Fetullah Gülen büyük bir törenle İstanbul’a gelecek “Yurtta sulh, cihanda sulh” çağrısı yaparak, özür dileyen, itirafta bulunanlar için af çıkarılmasını isteyecekti.