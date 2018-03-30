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Diliskelesi’nde Semt Konağı’nda son çalışmalar yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:00 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi tarafından inşaatı devam eden Diliskelesi Semt Konak’ı yakın zamanda mahalle halkının hizmetine açılacak.Dilovası Belediyesi ilçenin farklı noktalarında semt konakları yapıyor.

Diliskelesi’nde Semt Konağı’nda son çalışmalar yapılıyor

Dilovası Belediyesi tarafından inşaatı devam eden Diliskelesi Semt Konak’ı yakın zamanda mahalle halkının hizmetine açılacak.
Dilovası Belediyesi ilçenin farklı noktalarında semt konakları yapıyor. Bu kapsamda inşaatı devam eden Diliskelesi Semt Konağı’nda son aşamaya gelindi. Projeyle ilgili konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Semt konağı inşaatı bitme aşamasına geldi ve çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Semt konaklarını diğer mahallelerimize de yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bazı kamu hizmetlerini vatandaşımızın ayağına getirerek, onların sosyal yaşantısını renklendirecek, hayatlarını kolaylaştıracağız” diye konuştu.
Semt konakları sayesinde vatandaşlar arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı, arttırmayı hedeflediklerini de belirten Başkan Toltar, “Semt konakları mahallenin birlik, beraberlik ve kardeşlik merkezi olacak. Komşuluk ilişkilerini çok daha sağlam temellere oturtacak. Eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar birçok faliyette mahalle halkına hizmet verecek” şeklinde konuştu.

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