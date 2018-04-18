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Dilovası’nda Halk günleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar halkın sorunlarına çözüm bulmak için başlattığı ‘Halk Günleri’ne devam ediyor.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, vatandaşlarla makamında bir araya geliyor.

Dilovası’nda Halk günleri devam ediyor

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar halkın sorunlarına çözüm bulmak için başlattığı ‘Halk Günleri’ne devam ediyor.
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, vatandaşlarla makamında bir araya geliyor. ‘Halk Günleri’ adı altında gerçekleştirilen birlikteliklerde Başkan Toltar, vatandaşların yaşadıkları sorunları dinliyor ve bu yönde çalışmalarını başlatıyor. Birliktelikler her hafta Salı günü gerçekleşiyor.
Halk Günleri’nin vatandaşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için önemli olduğunu belirten Başkan Toltar, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar, halkımızla iç içeyiz. Bizim için, her gün halk günüdür, ama halkımızla daha rahat iletişim kurmak, onların sıkıntılarına daha fazla zaman ayırmak ve haftanın diğer günlerinde ise projelerimiz üzerinde sağlıklı çalışmalar yapabilmek amacıyla Salı günlerini Halk Günü olarak belirledik. Her Salı günü vatandaşlarımızla doğrudan ve randevusuz bir şekilde, bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını, istek ve taleplerini dinliyor, onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada uygulamamız devam edecek. Sıkıntısı olan, bizden isteği olan tüm hemşerilerimizi, Salı Günleri belediyemize bekliyoruz dedi.

Dilovası’nda Halk günleri devam ediyor

Dilovası’nda Halk günleri devam ediyor

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