Dilovası'ndaki çevre kirliliğini şarkı yaptı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- SANAYİ kuruluşlarının konut alanlarıyla iç içe girdiği, kanser vakaları ile gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan fabrikada işçisi Abdullah Şahin (28), ilçenin çevre sorunlarına dikkat çekmek için yazdığı şarkısına klip çekti. Abdullah Şahin şarkısında, sanayiden kaynaklı hava kirliliği ve limanlarda yaşanan kirliliği anlatmaya çalıştığını söyledi.

​Demir çelik, kimya, petrol, otomotiv ve lastik sektörü olmak üzere sanayi kuruluşları ile kimya, petrol ve LPG depolama tanklarını da barındıran Dilovası ilçesindeki hava ve deniz kirliliğinin etkileri devam ediyor. İlçede yaşayan fabrika işçisi Abdullah Şahin, çevre sorunlarını dile getirmek amacıyla yaklaşık 3 ay önce bestelediği, 'Dilovası kimin umurunda' adlı rap tarzında söylediği şarkısına klip çekerek sosyal medyadan paylaştı. İlçenin yıllardır süregelen sıkıntılarının yansıtıldığı klip, büyük beğeni topladı.

'YETKİLİLER SESSİZ KALDILAR'

İlçede bulunan sanayi kuruluşları nedeniyle yıllardır çevre kirliliğine maruz kaldıklarını söyleyen Abdullah Şahin, "Dilovası'nda özel bir şirkette çalışıyorum, 21 yıldır burada yaşıyorum. Yıllardan beri buradaki kirliliği ve kokuyu çekiyoruz. Evler ve fabrikalar her zaman iç içe burada ve limanlarda yanıbaşımızda. Yetkililer hiçbir zaman sesimizi duymadılar ve bu duruma sessiz kaldılar. Ben de bir şarkı yaparak sesimizi duyurmak istedim. Dilovası'nda hava kirliliğiyle ilgili belki sesimizi duyururuz diye düşündüm. Şarkıda hava kirliliği, kömür tozları, limanların pisliğini anlatmaya çalıştım" dedi.