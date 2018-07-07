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Dilovası'ndaki çevre kirliliğini şarkı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:56 | Son Güncelleme

SANAYİ kuruluşlarının konut alanlarıyla iç içe girdiği, kanser vakaları ile gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan fabrikada işçisi Abdullah Şahin (28), ilçenin çevre sorunlarına dikkat çekmek için yazdığı şarkısına klip çekti. Abdullah Şahin şarkısında, sanayiden kaynaklı hava kirliliği ve limanlarda yaşanan kirliliği anlatmaya çalıştığını söyledi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- SANAYİ kuruluşlarının konut alanlarıyla iç içe girdiği, kanser vakaları ile gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan fabrikada işçisi Abdullah Şahin (28), ilçenin çevre sorunlarına dikkat çekmek için yazdığı şarkısına klip çekti. Abdullah Şahin şarkısında, sanayiden kaynaklı hava kirliliği ve limanlarda yaşanan kirliliği anlatmaya çalıştığını söyledi.

​Demir çelik, kimya, petrol, otomotiv ve lastik sektörü olmak üzere sanayi kuruluşları ile kimya, petrol ve LPG depolama tanklarını da barındıran Dilovası ilçesindeki hava ve deniz kirliliğinin etkileri devam ediyor. İlçede yaşayan fabrika işçisi Abdullah Şahin, çevre sorunlarını dile getirmek amacıyla yaklaşık 3 ay önce bestelediği, 'Dilovası kimin umurunda' adlı rap tarzında söylediği şarkısına klip çekerek sosyal medyadan paylaştı. İlçenin yıllardır süregelen sıkıntılarının yansıtıldığı klip, büyük beğeni topladı.

'YETKİLİLER SESSİZ KALDILAR'

İlçede bulunan sanayi kuruluşları nedeniyle yıllardır çevre kirliliğine maruz kaldıklarını söyleyen Abdullah Şahin, "Dilovası'nda özel bir şirkette çalışıyorum, 21 yıldır burada yaşıyorum. Yıllardan beri buradaki kirliliği ve kokuyu çekiyoruz. Evler ve fabrikalar her zaman iç içe burada ve limanlarda yanıbaşımızda. Yetkililer hiçbir zaman sesimizi duymadılar ve bu duruma sessiz kaldılar. Ben de bir şarkı yaparak sesimizi duyurmak istedim. Dilovası'nda hava kirliliğiyle ilgili belki sesimizi duyururuz diye düşündüm. Şarkıda hava kirliliği, kömür tozları, limanların pisliğini anlatmaya çalıştım" dedi.

'BURADA İNSANLAR KANSERDEN ÖLÜYORLAR'

Yaşadıkları ilçede insanların kanserden öldüklerini, 4 yıl önce de yeğeninin hayatını kaybettiğini belirten Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllardan beri çocuklarımız astım, kanser hastalıklarıyla mücadele ediyorlar. Burada ölen insanların büyük çoğunluğu kanserden ölüyor. Yeğenim de 4 sene önce akciğer kanserinden hayatını kaydetti. Bizler insan gibi yaşamak istiyoruz. Dilovası'ndan çıktığınız zaman tertemiz bir hava var, fakat buraya geldiğiniz zaman hava kötüleşiyor. Dilovası dışından gelen insanlar 'Burada nasıl yaşıyorsunuz?' diye soruyorlar. Akşamları hava daha kötü oluyor, çünkü fabrikalar en çok akşamları gazları salıyor, insanlar görmesin diye. Yetkililer buraya hava ölçümüne geldiği zaman, önceden bu haber fabrikalar tarafından duyuluyor ve fabrikalar bütün çalışmalarını durduruyor. Hava ölçümü yapmaya gelen yetkililer de burada hava kirliliği yok diyor. Böylece hem bizi, hem de kendilerini kandırıyorlar."

'ŞARKI YAPARAK DUYURMAYA ÇALIŞTIM'

Şahin, Dilovası'nda yaşanan kirliliği şarkı yaparak duyurmak istediğini ifade ederek, "Biz istiyoruz ki temiz bir havada yaşayalım, özellikle milletvekillerinden rica ediyorum bizim sesimizi mecliste duyursunlar" diye konuştu.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE

Abdullah Şahin'in 'Dilovası kimin umurunda' şarkısının sözleri şöyle:

"Gece fabrikaların dumanına bak da, birde gel Dilovası'nın haline bak/ Senin kimler anlayacakta gel fabrikanın haline bak/ Kanser almış başını alıyor gencini yaşlısını/ Kimler sesimizi duyacak da gelip görecek halimizi

Dilovası'nın kaderine bak da dön insanların haline bak/ Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy votkasını/ Hadi lan sen oradan da Dilovası kimin umurunda

Yılanlar yaşıyor Dilovası'nda, zehir akıtıyor yanı başımızda

Biraz bakın halimize belki utanırsınız halinize/ Denizimiz var, ama sahilimiz yok, gençler kimin umurunda/ Sabah akşam üstünde kömür tozları üstümde, menfaatler el üstünde/ Kalem kağıdı almışsa güneş geceyi sardıysa, ölüm kapıda durmuşsa Dilovası sonumuz olmuşsa."

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