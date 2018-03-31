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Din adamlarından Mehmetçik’e dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Din adamları, Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini ziyaret etti.

Din adamlarından Mehmetçik’e dua

Din adamları, Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini ziyaret etti. Bolluk ve Bereket duası eden din adamları, Afrin’deki Mehmetçikler içinde de dua etti.
Türkiye’nin ilk ve tek balık müzesi olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini ziyaret eden Beylikdüzülü din adamları bolluk ve bereket duası etti. Verimsiz geçen balık sezonunun ardından dua eden din adamları "Allah’ım bize bu tezgahlarda iri iri balıklar görmemizi nasip eyle, balık bol olsun ucuz olsun herkes yesin, herkese şifa olsun, balıkçımızın da halkımızın da yüzü gülsün" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerler içinde de dua eden din adamları "Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar versin. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun" ifadelerini kaydetti.

Müzede yok yok
Gerçekleştirdikleri ziyarette mumyalanmış balıkları da inceleyen din adamları büyük uğraş vererek müzeyi vatandaşlara sunan Balıkçı Kenan Balcı’ya da teşekkür etti. Büyük, küçük bin 500’ün üzerinde balık türünün olduğunu belirten Kenan Balcı, "Burada değerli din adamlarımızla birlikte sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiklerimiz için dua ettik. Bolluk ve bereket duası ettik. Hocalarımız aynı zamanda müzemizi de gezdi. Her gün müzeye yeni balıklar ekliyoruz. Öğrencilerimize, çocuklarımıza büyük küçük herkese denizlerimizdeki balıkları öğrensinler diye burada yakından görme fırsatı sunuyoruz. Ücretsiz olan müzemize herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Beylikdüzü Yaşam Vadisi Balıkçı Kenan tesislerinde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi dev köpek balıklarından, vatoz balıklarına, kılıç balıklarından, orkinosa kadar bir çok balık çeşidini bünyesinde barındırıyor.

Din adamlarından Mehmetçik’e dua

Din adamlarından Mehmetçik’e dua

Din adamlarından Mehmetçik’e dua

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