Din-Bir-Sen'den Erbaş'a ziyaret

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a başarılar dileyen Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığının sadece ülkenin değil bütün İslam coğrafyasının umudu olduğunu belirtti.
Son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik birtakım haksız karalama kampanyaları yürütüldüğüne dikkati çeken Özdemir, "Özellikle ismini yüce dinimizden alan bu sitelerin yapmış oldukları yalan, iftira, insan onur ve haysiyetini hiçe sayan haberleri ve yayın kuruluşlarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Özdemir, bu tür haberlerin ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak istercesine yalan ve iftira barındırdığını belirterek, "Ümmeti sıkıntıya sokan yayın ve yayın kuruluşlarına Din-Bir-Sen camiası olarak müsaade etmedik ve de etmeyeceğiz. Şu iyi bilinmelidir ki Diyanet İslam'ın son kalesidir." değerlendirmesinde bulundu.
- "Tüm sendikalara eşit mesafedeyiz"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise ümmetin ve insanlığın yaşadığı sorunların büyüklüğüne değinerek, bu kapsamda sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.
Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığındaki fazla sendikaların oluşu bizim zenginliğimizdir ve bizler başkanlık olarak, tüm sendikalara eşit mesafedeyiz." ifadesini kullandı.
Ziyaret sonunda Din-Bir-Sen Genel Başkanı Özdemir, camianın çalışanlarının sıkıntılarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı Erbaş'a teslim etti.
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