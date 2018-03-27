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"Din eğitimine rehberlik etmeye devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı: - "Din eğitimi ve din hizmetiyle milletimizin ve insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik etme yolunda sarf edilen her türlü çabayı takdir ederek desteklemeye ve bu doğrultuda yapılan çalışmalara rehberlik etmeye devam edeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanlığının, din eğitimi ve din hizmetiyle milletin ve insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik etme yolunda sarf edilen her türlü çabayı takdir ederek desteklemeye ve bu doğrultuda yapılan çalışmalara rehberlik etmeye devam edeceği bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde düzenlenen "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Toplantısı"nın özel oturumunda, eğitim kurumları ve onların insan yetiştirme metodu üzerine durum tespiti, muhasebe ve özeleştiri içeren bir konuşma yaptığı belirtildi.

Bu konuşmanın akademik bilgiyi hafife alan, kendi geleneğine mensup olmayanları hakir gören bir yaklaşımı eleştiren kısa bir bölümünün kesilip, konuşma akışının bozulduğu ifade edilen açıklamada, "Geleneksel eğitim kurumları olarak öne çıkan medreselerin tamamına şamil edildiğini ve yanlış düşünce ve algılara sebep olacak şekilde gündeme getirildiğini üzülerek müşahede etmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının medreselerle istişare ve ortak çalışma yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran ve sünnet-i seniyye bütünlüğüne, sahih dini bilgiye dayalı din eğitimi veren bütün müesseselerin, ön yargı ve kurumsal taassuptan uzak bir yaklaşımla birbirlerini daha iyi tanımalarını, ortak çalışmalar ve etkinliklerle işbirliği içinde olmalarını önemsemektedir. Bu bağlamda Başkanlığımız, din eğitimi ve din hizmetiyle milletimizin ve insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik etme yolunda sarf edilen her türlü çabayı takdir ederek desteklemeye ve bu doğrultuda yapılan çalışmalara rehberlik etmeye devam edecektir."

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diyanet işleri başkanlığı geleneksel eğitim kurumları Medrese

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