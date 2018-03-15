Din görevlileri duaları, hatimleri ve fetih sureleri ile Mehmetçiğin yanında

Yozgat’ta görev yapan din görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen din görevlileri, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için ellerinde Türk bayrakları ile dua ve tekbirler getirerek Mehmetçiğe destek verdiler. Din görevlileri Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanması için Fetih suresi okuyup dua etti. Harekatta şehit olan askerlere de hatim bağışladı.

5 Temmuz hain darbe girişiminin ardından en önemli konunun vatan olması gerektiğine bir kez daha şahit olduklarını belirten Din Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVASEN) Yozgat Şube Başkanı Osman Taşçı, 15 Temmuz hain darbe girişimini verdikleri selalarla durduran din görevlilerinin şimdi de dua, hatimleri ve Fetih sureleri, gerektiğinde cübbe ve sarıkları ile cepheye koşmaya hazır olduklarını söyledi.

Makam, mevki, şan, şöhretin bulunacağını ama vatanın bulunmayacağına dikkat çeken Taşçı, "Onun için vatanımıza sahip çıkacağız ve bu vatanımızı kimseye yedirtmeyeceğiz. Yozgat’ta görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz Afrin Harekatı’na dua ve hatimlerimiz ile destekte bulunduk. Mehmetçiğimize, ordumuza muafiyetler eylesin. Şehitlerimize rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.