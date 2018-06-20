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Din görevlileri sempozyumda buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Düzenleyicileri arasında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin de bulunduğu ve 3-4 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu'na 1 Ağustos'a kadar bildiri gönderilebilecek

İSTANBUL (AA) - 9. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu, "Şehir ve Medeniyetin İnşasında Cami ve Din Görevlilerinin Rolü" başlığıyla 3-4 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Varız" sloganıyla düzenlenen sempozyum için geri sayım başladı.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılacak isimler, 1 Ağustos'a kadar özet tebliğlerini gönderebilecek.

Sancaktepe Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılacak sempozyum, Sancaktepe Belediyesi, Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA), Medeniyet Yolcuları Vakfı, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilecek.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın Onur Kurulu'nda yer aldığı sempozyumun Bilim Kurulu'nda ise Türkiye ve dünyanın sayılı üniversitelerinden, çeşitli ülkelerden bilim adamları bulunuyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu'nun da üyeleri arasında yer aldığı Bilim Kurulu'na Türkiye, ABD, Pakistan, Katar, Kazakistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan gibi ülkelerden üyeler iştirak ediyor.

- "Şehirlerin ruhu olarak cami"

Caminin şehir ve medeniyet inşasındaki rolünün irdeleneceği sempozyumun konu başlıkları arasında "Şehirlerin Ruhu Olarak Cami", "Tarihte ve Günümüzde Örnek Camiler", "Modern Dönem Şehir Problemleri ve Cami", "Cami ve Musiki", "Cami ve Teknoloji: İnşa ve Restorasyon", "Modern Dönem Cami Mimarisi ve Mimarları", "Bilimsel Birikimin Toplumsal Kültüre Dönüşümünde Camilerin rolü" yer alıyor.

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9. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu cami Önder

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