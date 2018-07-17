TEKİRDAĞ (AA) - Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan, Ergene ilçesinde bir imamın, sela okuduğu için darb edildiği iddiasına ilişkin, bu işin takipçisi olacaklarını ve hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.
Yaryıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü'nde sela okunması yönünde karar alındığını hatırlattı.
Selanın Türkiye'deki tüm camilerde aynı zamanda okunduğunu hatırlatan Yaryıkan, "Malumunuz 2016 yılında FETÖ terör örgütünün bir darbe girişimi oldu. Bunun sene-i devriyesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın emri ile tüm camilerde 00:13'te sela okunması talimatı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın genelgesidir bu. Buna göre Ergene ilçesi Esenler Mahallesinde bulunan görevli Faruk Açıkgöz hocam istenilen saatte sela verdi. Bu sela 90 bin camide aynı anda verildi." diye konuştu.
Sela okunduğu sıra bir grup gencin camiye geldiğini ancak bunlardan ikisinin cami içerisine girdiğini anlatan Yaryıkan, şöyle devam etti:
"Buna binaen bir grup genç camiye geliyor ve bu grup içerisinden iki kişi caminin içerisine giriyor. Bunlardan biri sela bittikten sonra hocamıza 'Sen bu selayı ne için verdin?' diyor. Hocamızda bunun kendi inisiyatifinde olmadığını bununla ilgili kendilerine genelge geldiğini söylüyor. Daha sonra genç hocamıza 'Ne darbesi ulan? Bu darbe falan değil. Bunu burada söyleyeceksin. Sen söyle bakalım kime oy verdin' diyor.
Hocamız da bunun üzerine devlet memuru ve hangi partiye oy verdiğini söylemesinin yanlış olduğunu söylüyor. Daha sonra yaşının 22 yaşında olduğunu öğrendiğimiz genç arkadaş hocamızı darp ediyor."
- "Serbest bırakılması bizi üzmüştür"
İmamlara gereken önemin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Yaryıkan, şunları kaydetti:
"İmamlarımız, din görevlilerimiz bu ülkenin temel harcıdır, çimentosu ve bekasıdır. Bunun için bu konuya hassasiyet ile yaklaşıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bizi üzen olay darbeyi öven cumhurbaşkanımıza dil uzatan ve hocamıza 'Bu darbeyi inkar edeceksin, darbe falan değil, senaryo bu bir oyun diyen" kişinin serbest bırakılmasıdır. Bu bizi üzmüştür."
- Olay
İddiaya göre Esenler Mahallesi’ndeki Esenler Cami İmamı Faruk Açıkgöz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı gereği 15 Temmuz gecesi 00.13'te şehitler için sela okumuş, sela okunduktan sonra camiye giren İ.Ö. ile Açıkgöz arasında tartışma çıkmıştı.
İ.Ö tartışmanın ardından, Açıkgöz'ü darbetmiş, Açıkgöz'ün, durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan İ.Ö. jandarmada ifadesinin alınmasının ardından, adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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