Hayvanı kesen kişi, kurban niyetiyle ve müvekkili adına kesmeli. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmeli. Hayvan kesim ücretleri, kesilen kurbanlık hayvanların etleri, derileri veya sakatatından karşılanmamalı. Her bir hissedar, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az yedide bir hissesine kaydedilerek belirlenmeli.

Hisseleri belirlendikten sonra kesilen kurbanlıklardan elde edilen etlerin karıştırılmaması ve her hissedara kendisi adına kesilen hayvanın etlerinden verilmesi gerekiyor. Çünkü bu hisseler, vekalet verenlerin mülkiyetinde olduğundan yapılacak her türlü tasarruf onların izni ve onayına bağlı olmalı.

- "Her hissedara adına kesilen hayvanın etlerinden verilmeli"

Kurban kesen kuruluşların hissedarlarını belirlemeden hayvanları topluca kesmeleri caiz değil. Bu nedenle her hayvanın hissedarları belirlendikten sonra kasaba vekalet verilmeli. Her bir hissedarın isminin kesim sırasında tek tek zikredilmesi zorunlu olmasa da şüpheden uzak olması açısından tavsiye ediliyor.

İlgili kuruluşlar, vekaletlerini aldıkları kişiler adına kesecekleri kurbanlıkların etlerinin tamamını hissedarlara ya da sahibinin rızasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalı. Bunların bir kısmını et olarak satmamalı veya belirlenen kilogram üzerindeki et miktarlarını bir araya getirerek yeni bir hisse oluşturmamalı.

Hayvanın deri ve sakatatı hisse sahibine/sahiplerine ait olduğundan, bunların ya kendisine ya da kendisinin izniyle dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırılması gerekiyor.

Kurban ibadetinin, et satın alımını andırmaması için belli kiloda et miktarının kurban sahiplerine verilmesi taahhüt edilmemeli, bunun yerine tahmini bir kilo aralığı belirlenerek çıkan et ne ise o teslim edilmeli.