Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Türkiye için endişe eden insanların olduğuna dikkat çekerek, “Hamdolsun yardım yapan ülkeler sıralamasında en önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz” diye konuştu.

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün düzenlediği “Din İstismarının Önlenmesi” paneli, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen’in katılımı ile gerçekleşti. Daha önce Afyonkarahisar’da İl Müftülüğü görevinde bulunan Başkan Yardımcısı İşliyen, paneldeki konuşmasında, Dünya’nın her tarafından Türkiye için endişe eden insanlar olduğunu işaret etti. İşliyen, "Allah, izim için beslemiş oldukları hüsnü niyette yanıltmasın onları. Onları yanıltacak hata yaptırmasın bize ve idarecilerimize. Allah onların ümitlerini boşa çıkarttırmasın bu millete ve devlete. Hamdolsun yardım yapan ülkeler sıralamasında en önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.

“Deizim tartışması aldı başını gidiyor”

Dünya’da din adına kandırılmış insandan daha tehlikelisinin olmadığını belirten İşliyen, “Çünkü, yaptığını Allah adına yaptığına inanıyor. Evet, birazcık kendimizi yormak gerekiyor. Birazcık hazırcılıktan kaçmak gerekiyor. Birazcık düşünmek gerekiyor. Bizim biraz inisiyatif almamız gerekiyor. Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizim tartışması aldı başını gidiyor" dedi.