Din kültürü öğretmeni kazada öldü

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mustafa Tüzün (25), hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.00 sıralarında Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Mustafa Tüzün yönetimindeki 34 AK 0568 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Bülbül (68) yönetimindeki 32 SL 772 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Tüzün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman Bülbül ise Isparta’ya sevk edildi. Mustafa Tüzün’ün Şırnak’ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki
ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum