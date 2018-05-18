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Din kültürü öğretmeninden Aleviler hakkında skandal sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 07:59 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan A.H’nin sözleri, velileri ayağa kaldırdı. İddiaya göre, önceki gün A.H., 6. sınıf öğrencilerine ders esnasında Alevilerin oruç tutmadığını, namaz kılmadığını, ve H.z. Ali’ye taptığını söylediği söyledi.

Din kültürü öğretmeninden Aleviler hakkında skandal sözler!

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan A.H’nin ders sırasında Alevi vatandaşlarla ilgili söylediği sözler büyük tepki topladı. Öğrenci velileri öğretmenin bu hareketinden rahatsız olduklarını belirterek, “Biz bugün o öğretmeni şikâyet etmek için okula geldik. Müdür bize, ‘yanlış anlaşılma olmuş, kadının ayağı sakat’ diye bir açıklama yaptı. ‘Engelli ama bacaktan engelli kafadan değil’ dedi. Telefon üzerinden gazetemize açıklama yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A. H. ise “Böyle birşey yok. Öğrencilerin sadece küçük bir yanlış anlaması olmuş. Öğrencilerimiz ve velilerimizle bugün görüştük bir sorun yok” dedi.

"MÜDÜR ÜSTÜNÜ KAPATMAK İSTİYOR"

İsmini vermek istemeyen bir veli, “Din kültürürü öğretmeni A.H. derste çocuklara Aleviler ile ilgili hakaret etmiş. ‘Oruç Tututmuyorlar. Vatana millete hayırları yok’ diye. Çocuklar bunu bize söyledi. Okul müdürü olayın üstünü kapatmak istiyor. İfadesini alacağını söyledi ama ifadesini almadı. Bu öğretmenin Alevilik konusunda daha öncede hataları oldu. Müdür de aynı tıynette. O da çay ocağına girip kimin oruç tutup tutmadığını soruyormuş” ifadelerini kullandı.

"ALEVİLER, AFRİN OPERASYONUNU DESTEKLEMİYOR"

Öğrenci velisi K.P. ise “Burada müdür ve öğretmen Alevi ailelere ve çocuklarına büyük haksızlıklar yapıyor. 13 yaşındaki çocuklara, ‘Aleviler Afrin operasyonunu desteklemiyor. İçki içiyorlar, bunlar dinsiz’ diyerek bizleri küçücük çocuklara kötülüyorlar. Çocuklarımıza düşük notlar veriyorlar. Müdüre şikâyet ettik ama bu çözüm olur mu bilmiyoruz. Her dönem eziliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çocukların akıllarına neler sokuyorlar. Diğer çocukladan ayırıyorlar, ötekileştiriyorlar. Böyle olayları duyduktan sonra çocuklarımız okuldayken endişe duyuyoruz. Acaba bugün başlarına ne gelecek korkusu yaşıyoruz. Buna artık bir çözüm bulunmalı ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Herkesi hakkımızı savunmaya çağırıyoruz” dedi.

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sultanbeyli din kültürü ve ahlak bilgisi aleviler öğretmen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yanlis birsey soylememis sadece her dogru heryerde soylenmez
Aleviler Afrin operasyonunu desteklemiyormuş .Ne diye desteklesinler ki ?Ne dedi rte "bizim için değil ösolü kareeşlerimiz için oradayız" ösolüler rtenin kardeşi olabilir ma benim değil benm askerim neden ösolü için öldü ki sahilde çocuk parklarında daha iyi oynasınlar diye mi?
Normaldir alevileri yuhalatan bir şahıs ülkeyi yönetiyor.Vatandaş da mezhepçi olur sabah akşam kim neye inanıyor onu konuşurlar ülke batıyor eğitim yerlerde üretemiyoruz dediğinde.önemli değil onların uzaya giden şusu busu varsa bizim allahımız var diyorlar.sonra abd israil önünde el pençe kendi vatandaşına kabadayı.
Başka bildikleri hiçbir şey yok mezhepçilik, ayrıştırma, milletin düşüncelerine ipotek koymak ,nifak sokmak vs bırakın herkes dinini de dinsizliğini de yaşasın, tüm gün namaz kılanlarida fetva verenleri de biliyoruz ne iyilikleri oldu memlekete, sapıklık çalmak çırpmak...
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