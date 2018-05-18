Din kültürü öğretmeninden Aleviler hakkında skandal sözler!

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan A.H’nin ders sırasında Alevi vatandaşlarla ilgili söylediği sözler büyük tepki topladı. Öğrenci velileri öğretmenin bu hareketinden rahatsız olduklarını belirterek, “Biz bugün o öğretmeni şikâyet etmek için okula geldik. Müdür bize, ‘yanlış anlaşılma olmuş, kadının ayağı sakat’ diye bir açıklama yaptı. ‘Engelli ama bacaktan engelli kafadan değil’ dedi. Telefon üzerinden gazetemize açıklama yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A. H. ise “Böyle birşey yok. Öğrencilerin sadece küçük bir yanlış anlaması olmuş. Öğrencilerimiz ve velilerimizle bugün görüştük bir sorun yok” dedi.

"MÜDÜR ÜSTÜNÜ KAPATMAK İSTİYOR"



İsmini vermek istemeyen bir veli, “Din kültürürü öğretmeni A.H. derste çocuklara Aleviler ile ilgili hakaret etmiş. ‘Oruç Tututmuyorlar. Vatana millete hayırları yok’ diye. Çocuklar bunu bize söyledi. Okul müdürü olayın üstünü kapatmak istiyor. İfadesini alacağını söyledi ama ifadesini almadı. Bu öğretmenin Alevilik konusunda daha öncede hataları oldu. Müdür de aynı tıynette. O da çay ocağına girip kimin oruç tutup tutmadığını soruyormuş” ifadelerini kullandı.