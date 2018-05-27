"Din magazin boyutunda ele alınmamalı"

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, ramazan ayında televizyon kanallarında yayınlanan iftar ve sahur programlarına ilişkin, "Din konusu basitçe işlenecek ve magazin boyutunda öylesine ele alınacak bir konu değildir. İslam'ı konuşuyorsunuz. Böyle önemli bir konu elbette son derece ciddiyet ve ehliyet gerektirir." dedi.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların ramazan ayında diğer aylara nispetle ibadet ve sosyal hayatında çok yönlü manevi bir atmosfer oluştuğunu ifade etti.

Ramazan ayında televizyonlarda yayınlanan iftar ve sahur programlarının manevi atmosferin oluşmasına ciddi katkısı bulunduğunu belirten Yaman, ciddi ve ehliyetli katılımcılarla icra edilen programların hem dini bilgilenme hem de kültürel aydınlanma açısından faydalı olduğunu söyledi.

Yaman, "Din konusu basitçe işlenecek ve magazin boyutunda öylesine ele alınacak bir konu değildir. Sonuçta Yüce Allah'ın buyruklarını ve Hazreti Muhammed'in dünya görüşünü yani İslam'ı konuşuyorsunuz. Böyle önemli bir konu elbette son derece ciddiyet ve ehliyet gerektirir. Bazı programlarda din adına yanlış bilgilerin verildiği, polemiklere girildiği ve vatandaşımızın zihninin bulandırıldığı da bir gerçek maalesef. Bunda az önce vurguladığım eksikliğin, yani ciddiyet ve ehliyet noksanlığının esas etken olduğunu tekrar ifade etmeliyim." diye konuştu.