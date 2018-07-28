Dinamit patlaması sonucu ölen madencinin cenazesi memleketine gönderildi

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir kömür madeninde dinamit patlaması sonucu ölen maden işçisi Harun Demirci'nin (36) cenazesi, memleketi Zonguldak'a gönderildi.
Sıralılar Mahallesi'ndeki bir kömür madeninde dinamitçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Harun Demirci, dün hazırlayıp yerleştirdiği dinamiti ateşledi. Madende göçük oluşmaması için dinamitin yanına koyulan demir parça, patlamanın şiddetiyle fırlayıp, Harun Demirci'nin vücuduna saplandı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye götürmek istedi. Ancak Demirci, yolda öldü.
Demirci'nin cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Hasan Demirci'nin memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.
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