"Dini değerlerimizi istismar eden örgüt, cemaat kavramını da çarpıttı"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, cemaat kelimesinin kadın, erkek, yaşlı, genç, zengin, fakir, engelli, engelsiz toplumun her kesiminden, her yaştan ve her sınıftan Müslüman'ı içinde barındırdığı, dini değerleri istismar eden örgütün, cemaat kavramını da çarpıttığı belirtildi.

"Cami ve Cemaat adabı" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Muhammed'in vefat edeceği gün hastalığından dolayı sabah mescide gidemediği, evinin mescide bakan penceresinden ashabının Hazreti Ebubekir'in imametinde cemaatle huşu içerisinde namaz kıldığını görünce çok sevindiği, tebessüm ettiği ve Allah'a şükrettiği belirtildi.

Caminin, İslam'ın sembolü, birliğin ve dirliğin nişanesi olduğuna işaret edilen hutbede, Hazreti Muhammed'in camilerin, "Allah katında en makbul mekanlar" olduğunu buyurduğu anımsatıldı.

Hutbede, cemaatin ise ibadet amacıyla Allah'ın huzurunda bir araya gelip namaz kılan müminlerin ortak adı ve İslam medeniyetinde yer edinen dini bir kavram olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: