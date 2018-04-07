Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi'nce düzenlenen "Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı Sempozyumu" başladı. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış programında konuşan SAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, bu tür çalışmaların çok anlamlı ve kıymetli olduğunu belirtti. Yalçın, yaşanan olayların adli, hukuki boyutları bir tarafa, halk olarak herkesin yaşadığı travmatik yaklaşımların anlaşılması açısından dini boyutlarının çok önemli olduğuna değindi. İki gün önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Yalçın, olayın şeklen adli vaka olduğunu ama akademik camiada böyle bir şey yaşanmasının herkesi derinden sarstığını, olayın aydınlatılması için bütün güvenlik güçlerinin çalıştığını söyledi. SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da 15 Temmuz darbe girişiminin millete, devlete ve İslam dinine yapılmış menfur bir saldırı olduğunu dile getirerek, "İlk anda yapılması gereken, okyanus ötesinden gelen bu fitne dalgasının kırılması ve yol açacağı tsunami ile ülkemizin iç savaşa ve bölünmeye sürüklenmesi tehlikesinin bertaraf edilmesiydi. Bu, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bazı yetkililerin kararlı tutumu ve aziz milletimizin basireti ve direnci ile tarihe altın harflerle yazılacak şekilde başarıldı. Bu ilk adım atlatıldıktan sonra tabii olarak darbe girişimine teşebbüs eden yapının daha iyi tanınması ve bunun için de yakından incelenmesi zarureti ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye karşı pek çok kesimden farklı tepkiler geldiğini belirten Bostancı, ancak bu yapıyı farklı yönlerden inceleyen, toplumun benzer nitelikteki oluşumlara karşı bilincini artıran, doyurucu nitelikte akademik çalışmalara olan ihtiyacın hala devam ettiğini söyledi. Bostancı, "Bu sebeple bir araya gelerek tarihi arka planın yanı sıra meselenin dini ve sosyolojik boyutunu ortaya koyan bir çalışma yapmak suretiyle bu örgüte karşı akademisyenler olarak en güzel tepkiyi ortaya koymuş olacağımızı düşündük ve birkaç ay önce yayımlanan 'Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı' adlı kitap çalışmasını başlattık." dedi. - "Türk milleti FETÖ'ye karşı destansı mücadele verdi" SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Güman da Türk milletinin FETÖ'yü vicdanlarda yokluğa mahkum ettiği 15 Temmuz 2016 tarihinin Türkiye için önemli bir kırılma noktası olduğunu anlattı. O büyük belanın başta Allah'ın, sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mesai arkadaşlarının kararlı duruşu, milletin de kahramanca direnişi sayesinde atlatıldığını vurgulayan Güman, sözlerini şöyle sürdürdü: