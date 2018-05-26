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"Dinimizin özü şefkat ve merhamettir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 02:10 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Dinimizin özü şefkat ve merhamettir. Özü şefkat ve merhamet olan dini, terörle İslamofobi ile buluşturanlar ya bu dini bilmiyorlar ya da kötü niyetleriyle İslam'a ve Müslümanlara bedel ödetmek istiyorlar"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Dinimizin özü şefkat ve merhamettir. Özü şefkat ve merhamet olan dini, terörle İslamofobi ile buluşturanlar ya bu dini bilmiyorlar ya da kötü niyetleriyle İslam'a ve Müslümanlara bedel ödetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çekmeköy Reşadiye Merkez Camisi, iftar öncesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Törende konuşan İstanbul Müftüsü Yılmaz, caminin toplumu birleştiren buluşturan mekanlar olduğunu belirterek, "Cami mekteptir, medresedir, meşveret merkezidir, kütüphanedir, bedestendir, çarşıdır hatta kışladır." değerlendirmesinde bulundu.

İslam'ın özünün şefkat ve merhamet olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özü şefkat ve merhamet olan dini terörle, İslamofobi ile buluşturanlar ya bu dini bilmiyorlar ya da kötü niyetleriyle İslam'a ve Müslümanlara bedel ödetmek istiyorlar. Bugün İslam adına çıkıp, yaptıklarıyla terör eylemleriyle Müslümanların başlarını önlerine eğdirenler İslam'ı bilmeyenler ya da başkalarının kullandığı kuklalardır. Dönün bakın tarihe bu milletin başka din mensuplarına zulmü var mı? Okudukları metinleri anlamayan ve birileri tarafından kullanılan insanlar çıkıyor İslam adına terör icat ediyorlarsa onların İslam algısı başlarına yıkılsın. İslam barış ve kardeşliktir. Bizimle beraber yaşayan insanlar bize güven duymuyorlarsa bu bizim eksikliğimizdir. Yoksa Kur'an'ın ve İslam'ın eksikliği değildir. Biz böyle bir dinin ve medeniyetin mensuplarıyız."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ise Müslümanların bütün dünyada ağır bir saldırı altında olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu saldırıya karşı biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ön saflarda mücadele etmekteyiz. Filistin ağır saldırı altında, onlarca kardeşimiz şehit edildi. Gazze'de insanlar muhasara altında. Suriye, yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı bir konumda. Irak'ta bir süre önce bir milyon insan hayatını kaybetti, yakıldı ve yıkıldı. Ülkemizde Suriye ve diğer ülkelerden 3 milyonu aşkın misafirimiz var. Türkiye Cumhuriyeti olarak garip gurebanın, yardıma ihtiyacı olanın elinden tutmak zorunda olan bir millet ve devletiz. Buna da şükürler, yüzümüzün akıyla gerçekleştiriyoruz."

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