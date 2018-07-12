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Dink cinayeti davasında 2 tahliye (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Özden ATİK - İstanbul DHA - HRANT Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.

Özden ATİK - İstanbul DHA - HRANT Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.

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