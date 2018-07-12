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- DİNK CİNAYETİ DAVASINDA 2 TAHLİYE

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 85 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 85 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Ali Öz'ü ev hapsi şartıyla tahliye ederken; Metin Yıldız hakkında en yakın karakola imza verme şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 2 tutuklu sanık ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, tanıklar dinlendi. Sanık ve avukatların tahliye talepleri alındıktan sonra mahkeme ara verdi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dönemin Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verdi. Ali Öz hakkında ev hapsi kararı veren heyet, Metin Yıldız hakkında ise en yakın karakola imza verme şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Duruşma, 24-25 ve 27-28 Eylül tarihine ertelendi.

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