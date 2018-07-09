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Dink cinayeti sanığı eski yarbay, darbe davasında savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, Hrant Dink cinayeti davasının sanığı eski yarbay Muharrem Demirkale savunma yaptı - Sanık Demirkale, görev yeri olmadığı halde Jandarma Genel Komutanlığı karargahına, terör saldırısı olduğu gerekçesiyle gittiğini iddia etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Hrant Dink cinayeti davasının sanığı eski yarbay Muharrem Demirkale hakim karşısına çıktı.

Sanık Demirkale, savunmasına başlamadan önce bugünkü duruşmaya katılmayan mahkeme heyeti üyesi Hakimi Ömer Faruk Kar hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

Daha sonra savunmasına geçen Demirkale, olay tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı İstihbarat Yöntemleri Başkanlığında görev yaptığını belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da alışverişte bulunduğu sırada kendisini arayan bir üsteğmenin Jandarma Genel Komutanlığına terör saldırısı olduğunu söylediğin iddia eden Demirkale, bunun üzerine karargaha gittiğini ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığına geldiğinde karşılaştığı sanık eski albay Süleyman Karaca'nın terör saldırısına karşı önlem almak için geldiğini söylediğini aktaran Demirkale, görüştüğü başka askerlerin de benzer açıklama yaptığını iddia etti.

Harekat Merkezine gittiğini, görev yeri olmadığı için buradaki askerleri tanımadığını ifade eden Demirkale, bir zaman sonra C nizamiyesinden ateş sesi geldiğini bildirdi.

Neler olduğunu öğrenmek için dışarı çıktığını, ancak can güvenliği nedeniyle garaj bölgesine geçtiğini anlatan Demirkale, karargah personeli tarafından tanınmadığını, olumsuz bir durumun önüne geçmek için çantasında taşıdığı kamuflajlarını giydiğini belirtti.

Orgeneral Sukan Salonunda gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacağı söylendiğini ifade eden Demirkale, bunun üzerine salona giderken sanık eski albay Erkan Öktem ile karşılaştığını aktardı.

Bu esnada çatışma sesi gelmeye devam ettiğini, Yakup isimli istihbaratçının vurulduğu bilgisinin geldiğini, bu duruma anlam veremediğini dile getiren Demirkale, bir duvar dibinde saklandığını savundu.

Tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçların karargaha geldiğini, bu araçların komutanı sanık Ertuğrul Terzi ile telefonda görüştüğünü belirten Demirkale, "Ertuğrul'a, dışarıdan yoğun ateş edildiğini sebebini öğrenmesini istedim. Onun dışında kendisiyle bir görüşmem olmadım." dedi.

İlerleyen saatlerde karargahın 11. katına çıktığını, bütün gece olayları anlamaya çalıştığını öne süren Demirkale, darbe girişiminde yer almadığını iddia etti.

Darbeciler tarafından karargahta alıkonulan askerleri görmediğini savunan Demirkale, darbe girişiminin acemice kurgulandığını, TSK temayüllerine aykırı olduğunu bildirdi.

- Dink cinayetinin sanığı

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Demirkale, yargılanmasına İstanbul'da devam edilen Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin kimler tarafından yapıldığına ilişkin soruya Demirkale, "Gerçekten çok karışık, FETÖ unsurları kesinlikle var, kendi tespitim olarak. Tek başına bir şey değil ama." cevabını verdi.

FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair dava dosyasındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Demirkale, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Duruşmaya devam ediliyor.

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15 Temmuz Beştepe Karargahı darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı

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