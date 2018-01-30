Dinlene dinlene kavga ettiler! Böyle görüntülendiler!

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde Suriyeli bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gençler birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Vatandaşların araya girmesine rağmen devam eden gençler, kavgayı dakikalarca sürdürdü.
DİNLENE DİNLENE KAVGA ETTİLER
Vatandaşların zaman zaman araya girmesiyle ayrılan gençler, dinlendikten bir süre sonra yine kavga etmeye başladı. Meydanda kavgaya başlayan gençler, birbirlerine vura vura Tarlabaşı Bulvarına kadar gitti. Burada da kavgayı sürdüren gençler daha sonra vatandaşların tekrardan araya girmesiyle ayrıldı. Daha sonra gençler gözden kayboldu. Gençlerin uzun süre devam eden kavgası kameralara yansıdı. (İHA)
Soçi'deki fotoğraf ortalığı karıştırdı! Türkiye, Rusya'dan izahat istedi
İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)
Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 17 yorum