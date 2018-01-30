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Dinlene dinlene kavga ettiler! Böyle görüntülendiler!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 12:22 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda Suriyeli gençlerin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların uzun süre ayırmaya çalıştığı gençlerin kavgası kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde Suriyeli bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gençler birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Vatandaşların araya girmesine rağmen devam eden gençler, kavgayı dakikalarca sürdürdü.

DİNLENE DİNLENE KAVGA ETTİLER

Vatandaşların zaman zaman araya girmesiyle ayrılan gençler, dinlendikten bir süre sonra yine kavga etmeye başladı. Meydanda kavgaya başlayan gençler, birbirlerine vura vura Tarlabaşı Bulvarına kadar gitti. Burada da kavgayı sürdüren gençler daha sonra vatandaşların tekrardan araya girmesiyle ayrıldı. Daha sonra gençler gözden kayboldu. Gençlerin uzun süre devam eden kavgası kameralara yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
cehennem olun gidin şu güzelim memleketten bıktık artık sizden
Bu itleri gönderin afrine enerjilerini orda harcasınlar vatanı için savaşsınlar
Bu adamları neden ülkemizde istemediğimizi merak edenlere kapak olsun.Huzursuzluk yarattıkları,saldırgan ve şiddete ve hırsızlığa eğilimli oldukları için istemiyoruz.Birde işin ülkemize maddi yükü var.Duygu sömürüsü yapmayalım,savaştan kaçıp sığınacak tek Müslüman ülke Türkiyemi?Neden diğer Müslüman ülkelere gitmiyorlar.Veya şöyle sorayım,neden Arap ülkeleri bunları kabul etmiyor?
aaaaaa bunları haber yapmayın beee yoksa uzun adam kızıyor valla kapatır tv ve gazetenizi.biz suriyelileri seviyoruz diyin iyi ki gelmişler diyin,maaşımızdan kesin onlara verin diyin,askere almayın diyin,sağlık sigortası bize yapmazken bedava onlara yapın diyin,üniversiteye bedava yerleştirin diyin ,denizkıyısında hovardalık yapanlara maaş bağlayın diyin bak recep ivedik sizi nasıl seviyor.:))
ALLAH,Bu Gençleri Yeni Türkiye ye Kazandıranlardan Razı Olsun.! Bu Gençler Yeni Türkiye nin Daha Medeni,Daha Uygar,Daha Zengin,Daha Saygılı,Daha Müslüman vs. vs.vs.Değerler Katacağını Kimse İnkar Etmemeli Bence.! RABBIM, Bu Gençleri Yeni Türkiye ye KAZANDIRANLARIN Mizanına Koysun,İnşallah.!!!
ÜLEN REZİLLER ENERJİNİZİ BURADA ZİYAN ETMEYİN DONUNUZU TOPLAYIP KAÇTIĞINIZ AFRİNE GİDİN. HADİ MARŞ MARŞ.
BU TAKSİM DE KAVGA EDEN SURİYELİLERİ DERHAL SURİYEYE GÖNDERİLESİ İLE KENDİ ÜLKELERİNİN SAVUNMASINI YAPMALARI TEMİN EDİLMELİ
GÖNDERİN BUNLARI İSTEMİYORUZ YARDIM YAPMAYIN ÖNCE KENDİ VATANDAŞIM A YARDIM EDİLMELİ İŞ BULUNMALI YILLARDIR PKK YI BESLEYEN SURİYELİLERE YARDIM YAPMAYIN
5 yıldır istanbuldayım çalışmaktan daha şu taksim meydanını görmedim,ne taksimi Topkapı sarayını, adaları daha bunlar gibi bir çok yeri, bunları alıp getirdiniz vergi vergi herşeye zam ulan bunlara bakmaktan kendi ülkemizin insanı ülkesini gezip göremiyor adamlar benim ülkemde benden iyi yaşıyor. bu nasıl iştir tv lere baktıkmı herşey süper ver mehteri,
vatanlarını sarıp gelirler burada azarlar tabi
GÖNDERİN ARTIK ŞUNLARI ÜLKELERİNE YETER ARTIK SAVAŞTAN KAÇIYORLAR BURDA KAVGA ETMELERİNİ BİLİYORLAR ŞEREFSİZLER...
arpaları fazla geldi ondandır
Dövüşmeye gücü yetenin savaşmaya bir hayli yeter.
Ya kurban olayım 14-18 yaş arası çoluk çocuk itişip kakışıyorlar ne yumruk ne tekme hiç birsey yok. Ama manşete bakarken dedim ortalığı yakıp yıktılar ölüler yaralilar var heralde diye giriyorsun. Bunlar hep algı operasyonu. Yapmayın!
taksim bunlar ve bunlar gibi nice pisliklerle dolu oldu, hükümet bunlara bir önlem almalı artık it sürüsü gibi dolaşıyorlar istediklerine racon istediklerine sataşıyorlar, artık ne turist ne de biz türkler bu pislikler yüzünde taksime gidemiyoruz, bunların hepsini toplayacaksın.
arpa fazlalığından kaynaklanıyor hep
gitmeli buralardan mahfoldu huzur kalmadı ülkede ya yabancınında hayırlısı gelmez
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