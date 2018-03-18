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Dinlenme tesisinden şehit ailelerine ücretsiz yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir işletmeci Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek kapsamında şehit ailelerine ücretsiz yemek vermeye başladı.Dinlenme tesisine üzerine, "Bu iş yerinde şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır" yazan pankart asan iş yeri sahibi 24 yaşındaki Selçuk Karpuz, "Vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere vermiş olduğu destekler bizi çok etkiledi.

Dinlenme tesisinden şehit ailelerine ücretsiz yemek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir işletmeci Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek kapsamında şehit ailelerine ücretsiz yemek vermeye başladı.
Dinlenme tesisine üzerine, "Bu iş yerinde şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır" yazan pankart asan iş yeri sahibi 24 yaşındaki Selçuk Karpuz, "Vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere vermiş olduğu destekler bizi çok etkiledi. Biz de şehit ailelerimiz için ne yapabiliriz, onlara nasıl destek olabiliriz düşüncesiyle hem de topluma öncü olmak amacıyla bu uygulamayı başlaşttık. Tesislerimizde yemek yiyen şehit ailelerimizden hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz" dedi.

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