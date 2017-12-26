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Dinler Bahçesi'nde Noel ayini

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:12 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde, kentte yerleşik yaşayanlarla tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı.Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü Bahçesi'nde, Noel ayini düzenlendi. Antalya'da yerleşik yaşayanlarla tatil için gelen Hristiyanların katılımıyla yapılan ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Ardından Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Piyano resitalinin ardından ayin sona erdi.

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