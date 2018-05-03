Dino Merlin Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Balkanların popüler sanatçılarından Bosna-Hersekli şarkıcı ve söz yazarı Dino Merlin, "2. Zorlu PSM Caz Festivali" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşti.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Merlin, aralarında "Deset mlada", "Nedostajes", "Sve je laz", "Skoljka", "Superman" ve "Kad si rekla da me volis"in bulunduğu birçok eser seslendirdi.

Boşnak hayranlarının da yoğun katılım gösterdiği konserde, Merlin'in şarkılarına izleyiciler de dans ederek eşlik etti.

Merlin, sahnede yaptığı konuşmada, konsere yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şarkılarıma eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Konserde sanatçıya vokalde Ajsela Zoronjic ve 6 kişilik orkestra ile DJ Mahir Beathouse eşlik etti.

Dino Merlin, 1983 yılında "Merlin" isimli rock grubunu kurduktan sonra, grubun şarkılarını yazdı ve müziklerini besteledi.

Aynı zamanda grubun vokalisti olan Merlin, bireysel kariyerine 1991 yılında adım attı. Eurovision Şarkı Yarışması'nda üç defa Bosna-Hersek'i temsil eden Merlin, 2011 yılında Almanya'da düzenlenen Eurovision sahnesinde seslendirdiği "Love in Rewind" şarkısı ile 6'ıncı oldu.