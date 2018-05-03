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Dino Merlin Zorlu PSM'de sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 23:56 | Son Güncelleme

Balkanların popüler sanatçılarından Bosna-Hersekli şarkıcı ve söz yazarı Dino Merlin, "2. Zorlu PSM Caz Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Balkanların popüler sanatçılarından Bosna-Hersekli şarkıcı ve söz yazarı Dino Merlin, "2. Zorlu PSM Caz Festivali" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşti.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Merlin, aralarında "Deset mlada", "Nedostajes", "Sve je laz", "Skoljka", "Superman" ve "Kad si rekla da me volis"in bulunduğu birçok eser seslendirdi.

Boşnak hayranlarının da yoğun katılım gösterdiği konserde, Merlin'in şarkılarına izleyiciler de dans ederek eşlik etti.

Merlin, sahnede yaptığı konuşmada, konsere yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şarkılarıma eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Konserde sanatçıya vokalde Ajsela Zoronjic ve 6 kişilik orkestra ile DJ Mahir Beathouse eşlik etti.

Dino Merlin, 1983 yılında "Merlin" isimli rock grubunu kurduktan sonra, grubun şarkılarını yazdı ve müziklerini besteledi.

Aynı zamanda grubun vokalisti olan Merlin, bireysel kariyerine 1991 yılında adım attı. Eurovision Şarkı Yarışması'nda üç defa Bosna-Hersek'i temsil eden Merlin, 2011 yılında Almanya'da düzenlenen Eurovision sahnesinde seslendirdiği "Love in Rewind" şarkısı ile 6'ıncı oldu.

Son albümünü ise 2014 yılında "Hotel Nacional" adıyla çıkaran Merlin, müzik kariyeri boyunca Cat Stevens, Mustafa Sandal, Lutvi Bosnjak, Edo Zanki, Arjinder, Gani Tamir, Kempa Orkestra ve Hüsnü Şenlendirici, Goran Bregovic gibi dünyaca ünlü sanatçılarla birçok projede beraber yer aldı.

Bosna-Hersek'in ilk milli marşı "Jedna si jedina"nın sözlerini de kaleme alan ünlü müzisyen, müzik telif haklarını koruyan Bosna-Hersek Müzik Sanatçıları ve Bestecileri Derneği'nin başkanlığını üstleniyor.

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2. Zorlu PSM Caz Festivali Dino Merlin

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