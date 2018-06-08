Diploma sevincini evinde yaşadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bedensel engeli nedeniyle 10 yıldır okula gidemeyen 17 yaşındaki Furkan Soyyiğit, diploma sevincini eğitim gördüğü evinde yaşadı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim hizmeti programından 10 yıldır faydalanan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Soyyiğit'i, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve Lise Müdürü Rıfat Yiğit, evinde ziyaret etti.
Mezuniyet diplomasını Çevik'ten alan Soyyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde eğitim sayesinde ortaokul ve liseyi bitirmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 yıldır okula gidemediği için evde eğitim aldığını ifade eden Soyyiğit, şöyle konuştu:
"Kas hastalığım nedeniyle okula gidemediğim için devletimizin evde eğitimi sayesinde ortaokul ve liseyi evde bitirdim. Dört yıl çok güzel geçti. Öğretmenlerimle çok güzel vakitler geçirdim. Okulu bitirdim. Hedefim üniversiteye gitmek. Sağlık problemlerim buna izin verirse tabii. Gidemezsem dışarıdan okuyacağım. Sağlığım el verirse üniversiteye gitmek istiyorum."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de Furkan Soyyiğit'in 10 yıldır evde eğitim alarak mezun olduğunu belirterek, "Hedeflerine ulaşma ve hayata tutunma noktasında çok başarılı. Üniversiteyi, bilgisayar bölümünü dışarıdan okumak istiyor. Kendisine gönülden başarılar diliyorum. Yaklaşık 10 yıldır ortaokul ve lise olmak üzere evde eğitim alıyordu. Ayrıca okulun da birincisi olmuş. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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