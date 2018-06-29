Diplomalar artık internet ortamında verilecek

İSTANBUL, (DHA)- EĞİTİM, sağlık, finans gibi birçok alana yenilik getirmeyi hedefleyen 'Blockchain' teknolojisi sayesinde diplomalar artık elektronik ortamda verilecek. Diploma, sertifika ve transkript gibi belgelere zaman kaybetmeden ulaşmayı sağlayacak sistemin alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İş başvuru süreçlerinden, bürokrasideki yavaşlığa kadar her türlü soruna çözüm sunan 'Blockchain' teknolojisinin temelleri Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) atılıyor. Blockchain teknolojisi sayesinde yetkililerin imzaları ile basılan sertifikalar, mezuniyet bilgileri, diploma eki ve transkriptler mezunlar tarafından çok hızlı bir şekilde edinilip istenilen yer ile güvenli ve onaylı şekilde paylaşılabilecek. Bilgi paylaşımının güvenliğine dikkat çeken BAU Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, kurum ve kişi arasında iş başvuru süreçlerinin daha sağlıklı yürütülebileceğini söyledi.

“DİPLOMALAR, GÜVENLİ ŞEKİLDE PAYLAŞILABİLECEK"

Blockchain teknolojisi sayesinde diplomanın elektronik ortamda saklanması ve istenilen kurum ile paylaşılmasının güvenli olacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, “Blockchain, çok önemli kriterlere sahip bir veri tabanı teknolojisi. Verilerin saklanması konusunda güvenliği sağlarken, hem tek bir merkezden manipüle edebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor hem de verilerin hızlı bir şekilde aktarımına izin veriyor. Bu yapısıyla şifreli, anonim, şeffaf ve merkezi olmayan yani ağ yapısında bir veri tabanıdır. En önemli konulardan bir tanesi de bizim aslında kimliğimizin bir parçası olan eğitim datamızın saklanması. Bu eğitim datasının içerisinde bizim devamsızlık durumumuzdan tutun aldığınız derslerin transkripti, sertifikalar, önemli belgelerde yer almakta. Bu belgelerin Blockchain sistemine taşınması üniversitelerin işini çok kolaylaştıracak ve herhangi bir şekilde bu datanın çalınması mümkün olmayacak” dedi.