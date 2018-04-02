Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Ardahan'da 2017 yılının Nisan ayında bir inşaat kazısı sırasında bulunan tabut içindeki cesedin ilk etapta Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilmiş ve yapılan bilimsel araştırma sonrası Polonya asıllı Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşılmıştı. Fakat daha sonra ne Rus ne de Polonyalı yetkililer tarafından resmi talep olmayınca Rus General'in naaşı sahipsiz kaldı.

İHA'nın haberine göre, Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında temel kazısı sırasında üzerinde haç işareti olan bir tabuta rastlanması sonucu ortaya çıkan ve daha sonra Kars Müzesi'ne götürülerek koruma altına alınan Rus General'in naaşı ilgili bugüne kadar henüz karar verilemedi. Türkiye ile Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize de yol açan naaşın ne olacağı merak konusu.

"BİR YILDIR DEPODA BEKLETİLİYOR"



Mezarın bulunduğu alanın sahibi Nurbay Yılmaz, Rus General'e kimsenin sahip çıkmadığını ve bugüne kadar yapılan yazışmalardan sonuç alamadığını söyledi.

Yılmaz, "Bugüne kadar bütün birimlere dilekçe vermeme rağmen hiçbir birimden olumlu yanıt alamadım. Ne Rusya sahip çıkıyor ne de Polonya asıllı olduğu için Polonya sahip çıkıyor, ne de Türkiye sahip çıkıyor. Yaklaşık bir yıldır bu naaş Kars Müzesi'nde depoda bekletiliyor. Şuraya gömeceğiz, buraya defnedeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak deyip geçiştiriyorlar ama hiçbir ülke buna sahip çıkmıyor. Naaşın bulunduğu alanı da defineciler tarumar etmişler ve kışın da burada köpekler yuva yapmıştı ve köpekler kalıyordu. Bir generalin mezarında köpekler mi barındırılır, böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir Rusya, nasıl bir ülke ve nasıl bir anlaşma? Yani bir ülke generaline sahip çıkmıyor ise o ülkede hiçbir şey yoktur demektir" dedi.