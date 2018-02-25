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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 12:55 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde telefon direğinin tepesinde saatlerce mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde telefon direğinin tepesinde saatlerce mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan telefon direğinin tepesine çıkan kedi, inemeyince burada kaldı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiye ekibine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekip, merdiven uzatarak telefon direğinin üzerineki kediyi aldı. İndirilen ve sokakta serbest bırakılan kedi uzaklaşarak gözden kayboldu.

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