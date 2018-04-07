GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, "Büyük Dönüş Gösterisi"nin milli bir duruş olduğunu ve bunun korunması gerektiğini söyledi.

Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus kent sınırındaki gösterilere katılan Sinvar burada yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Gösterisi"nin milli bir duruş olduğunu ve bunun korunması gerektiğini belirtti.

"Gazze aç kalmayacak ve milli davadan vazgeçmeyecek, eğer patlarsak işgalci İsrail'in yüzüne patlayacağız." diyen Sinvar, "Direniş ve özgürlük yolunda yürüyoruz. Bugün tüm dünyaya Gazze'nin özgür olduğunu söylemek için buradayız." dedi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalelerinde bugün 218'i gerçek mermiyle olmak üzere 446 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana 29 Filistinli şehit oldu.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"