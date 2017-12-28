Diriliş Ertuğrul 100. son bölüm izle: Gündüz kurtarıldı ama Aslıhan Hatun tehlikede! (Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 100. bölüm nefes kesici sahneleri ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Geçen bölümde kaçırılan Gündüz'ün kurtarılma sahneleri, Ertuğrul Bey ve alplerinin kılık değiştirerek kaleye sızmaları, Adsız Bey'in "Niko değil Adsız" sözleri ve Gündüz'ün kurtarılması sonrasında Ares'in çılgına dönmesi izleyenleri keyiflendirdi. Fakat Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra ekrana gelen 101. yeni bölüm fragmanında Turgut Alp'in obada yokluğundan faydanalan ve baskın düzenleyen Sancar'ın darbesi ile yere yıkılan Aslıhan Hatun'un hali merak edilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul 100. bölümü ve 101. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Verilecek ne evladımız ne de bir karış toprağımız vardır!"

Diriliş Ertuğrul son bölümü ile dün akşam 4. sezonunda "dalya" yaptı. Heyecanla izlenen Diriliş Ertuğrul 100. bölümde Gündüz'ün kurtarılması, Ertuğrul Bey'in obaya sağ salim dönmesi büyük sevinç yarattı. Ertuğrul Bey, obaya dönüşü sonrasında Gündüz'ün kaçırılması sonra "Bizi bu topraklardan atmak isteyen soysuzlara verilecek bir evladımız ne de bir karış toprağımız vardır" der ve "Gaza farz olmuştur! Gayrı pusatlar çekilecek, şer düzeni bitene kadar pusatlar kınına girmeyecektir." Ertuğrul Bey'in bu sözleri sonra oba tekbir sesleri ile inledi. Diriliş Ertuğrul 100. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İşte Ertuğrul Bey'in o konuşması...