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Diriliş Ertuğrul 100. son bölüm izle: Gündüz kurtarıldı ama Aslıhan Hatun tehlikede! (Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı yayınlandı!)

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 08:10 | Son Güncelleme 6 saat önce

Diriliş Ertuğrul 100. bölümü ile dün akşan hayranları ile paylaştı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanı da izleyicilerini heyecanlandırdı. 4. sezonunda dalya diyen dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Gündüz kurtarılacak mı diye beklenirken yeni bölüm fragmanında Aslıhan'ın halini merak ediliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 100. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 100. son bölüm izle: Gündüz kurtarıldı ama Aslıhan Hatun tehlikede! (Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 100. bölüm nefes kesici sahneleri ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Geçen bölümde kaçırılan Gündüz'ün kurtarılma sahneleri, Ertuğrul Bey ve alplerinin kılık değiştirerek kaleye sızmaları, Adsız Bey'in "Niko değil Adsız" sözleri ve Gündüz'ün kurtarılması sonrasında Ares'in çılgına dönmesi izleyenleri keyiflendirdi. Fakat Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra ekrana gelen 101. yeni bölüm fragmanında Turgut Alp'in obada yokluğundan faydanalan ve baskın düzenleyen Sancar'ın darbesi ile yere yıkılan Aslıhan Hatun'un hali merak edilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul 100. bölümü ve 101. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Verilecek ne evladımız ne de bir karış toprağımız vardır!"

Diriliş Ertuğrul son bölümü ile dün akşam 4. sezonunda "dalya" yaptı. Heyecanla izlenen Diriliş Ertuğrul 100. bölümde Gündüz'ün kurtarılması, Ertuğrul Bey'in obaya sağ salim dönmesi büyük sevinç yarattı. Ertuğrul Bey, obaya dönüşü sonrasında Gündüz'ün kaçırılması sonra "Bizi bu topraklardan atmak isteyen soysuzlara verilecek bir evladımız ne de bir karış toprağımız vardır" der ve "Gaza farz olmuştur! Gayrı pusatlar çekilecek, şer düzeni bitene kadar pusatlar kınına girmeyecektir." Ertuğrul Bey'in bu sözleri sonra oba tekbir sesleri ile inledi. Diriliş Ertuğrul 100. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İşte Ertuğrul Bey'in o konuşması...

Diriliş Ertuğrul 100. son bölümü izlemek için tıklayınız

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yayınlanan 101. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, artık Ares'in cezasının kesilme vaktinin geldiğini söylüyor. Gündüz'ün kaçırılması ile Ares'in planlarını altüst eden Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ni almak için planlarını yeniden ortaya çıkarıyor. Diğer yandan Ares, Gündüz'ün kaçırılması sonrasında kalede kendi adamlarını cezalandırıyor.

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanında Turgut Alp'in Çavdar Obası'nda Kayı Obası'na Ertuğrul Bey'in yanına gitmesini fırsat bilen Bahadır Bey, saldırı düzenliyor. Çavdar Obası'ndaki alpler, Sancar ve adamlarına karşı çıksa da muvaffak olamıyorlar. En sonra Aslıhan Hanım'da Sancar'ın tokatı ile yere yıkılıyor. Bundan sonra ise Bahadır Bey, obaya gelip otağına kuruluyor. Yeni bölüm fragmanı sonrasında Aslıhan Hatun'un durumu ne olacak? Turgut Alp ile Ertuğrul Bey, Çavdar Obası'na baskın mı düzenleyecek? İşte Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?

Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti. Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?

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