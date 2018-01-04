Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:06 |7 saat önce

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu hafta son dakika açıklamasıyla ertelenen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümünün 2. tanıtımı dün izleyiciler ile paylaşıldı. Yapımcılar tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla ertelenen Diriliş Ertuğrul hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm 2. fragmanında Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi fethi ile tekfur Ares'in öldürülmesi için harekete geçiyor. Peki yeni bölüm ne zaman? İşte Diriliş Ertuğrul son fragmanı

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm 2. fragmanı dün akşam yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran, Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Bey'i canlandırdığı Diriliş Ertuğrul dizisi geçen hafta dalya demiş ve 4. sezonunda 100. bölümü ile ekrana gelmişti. Son bölümden sonra yayınlanan Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanında açıklandığı yeni bölümün 3 Ocak'ta yayınlanacağı bekleniyordu. Fakat kanaldan gelen son dakika açıklama ile hayranlarının beklentisi boşa çıktı ve Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ertelendi. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman? İşte Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm 2. fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜM 2. FRAGMANI Diriliş Ertuğrul 101. bölüm 2. fragmanında Karacahisar Kalesi fethi için hazırlıkların başladığı görülüyor. Heyecanla izlenen sahnede Ertuğrul Bey, "Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağı sarsmalıdır." diyerek herkesi cenke davet ediyor. Fakat diğer tarafta surların arkasına sığınan Karacahisar Kalesi tekfuru Ares, Ertuğrul Bey ve alplerini geri püskürtmek için planlar yapıyor. Ertuğrul Bey ve alplerinin cenke giriyor olması, Bahadır Bey'e arkadan saldırma imkanı veriyor ve bunun üzerine harekete geçiyor.

Diriliş Ertuğrul 101. bölümde Ertuğrul Bey ve alplerinin önünde Karacahisar Kalesi, arkasında ise Bahadır Bey vardır. Ertuğrul Bey, bu durumu “Hey düşmandan daha zalim ihanet, sana bu toprakları dar edeceğim” sözleri ifade ediyor. İzleyicilerin fragmanda merak ettiği ise Samsa ile Titan'ın cenkinde kimin galip çıkacağı veya çıktığı! Samsa Alp şehit mi olacak? Ertuğrul Bey'i şaşırtan görüntü neydi? Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman? İşte Diriliş Ertuğrul 101. bölüm 2. fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm, 101. bölüm ilk tanıtımı ile 3 Ocak Çarşamba olarak beklenirken yapımcıdan açıklama geldi. Ve yeni bölüm ertelendi. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman? Son dakikada yapılan açıklamada yoğun ilgi ile karşılanan dizinin yapımında büyük emek verildiği söyleniyordu. TRT 1 resmi Twitter hesabı ile Diriliş Ertuğrul Facebook sayfasından aynı anda yapılan açıklamada 4 sezondur devam eden ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Diriliş Ertuğrul dizisinde kaliteden taviz vermemek adına bir haftalık bir gecikme olacağı söylendi. Yani Diriliş Ertuğrul yeni bölüm 10 Ocak Çarşamba günü ekrana gelecek. İşte o açıklama...