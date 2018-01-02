Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü için hayranları geri sayıma girmişken yapımcıdan gelen son dakika açıklama ile hayal kırıklığına uğradı. TRT 1 kanalına ait Twitter hesabından ile Diriliş Ertuğrul resmi Facebook sayfalarından yapılan açıklama ile dizinin yeni bölümünün ertelendiği açıklandı. Peki Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm ne zaman?
Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman? TRT 1 resmi Twitter hesabı ile Diriliş Ertuğrul Facebook sayfasından aynı anda yapılan açıklamada 4 sezondur devam eden ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Diriliş Ertuğrul dizisinde kaliteden taviz vermemek adına bir haftalık bir gecikme olacağı söylendi. İşte o açıklama...
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/MEzyLkVAbr— TRT1 (@trt1) January 2, 2018
Diriliş "Ertuğrul" 101.Bölüm Özet
Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?
Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?
Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?
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