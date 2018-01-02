Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü için hayranları geri sayıma girmişken yapımcıdan gelen son dakika açıklama ile hayal kırıklığına uğradı. TRT 1 kanalına ait Twitter hesabından ile Diriliş Ertuğrul resmi Facebook sayfalarından yapılan açıklama ile dizinin yeni bölümünün ertelendiği açıklandı. Peki Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm ne zaman?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman? TRT 1 resmi Twitter hesabı ile Diriliş Ertuğrul Facebook sayfasından aynı anda yapılan açıklamada 4 sezondur devam eden ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Diriliş Ertuğrul dizisinde kaliteden taviz vermemek adına bir haftalık bir gecikme olacağı söylendi. İşte o açıklama...

Diriliş "Ertuğrul" 101.Bölüm Özet

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?